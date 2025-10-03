ビットコイン、12万ドル回復｜BTC系ミームコインが2100万ドル調達

This content is provided by a sponsor

開発中のビットコイン・レイヤー2プロジェクトBitcoin Hyper（HYPER）は3日、プレセールでの資金調達額が2100万ドルに達しました。

1900万ドルを突破してから、わずか3日間でさらに200万ドルを集めており、クジラ（大口投資家）による購入が資金調達を加速させています。

Hyper is going to the moon. 20M Raised. 🔥 pic.twitter.com/ysBYvV4xjz — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) October 2, 2025

ビットコイン今後の動向、Bitcoin HyperがUptoberの追い風に乗るか

Uptoberと呼ばれる10月の上昇相場で、ビットコイン（BTC）は史上最高値に迫る12万ドル台まで回復しました。

市場が楽観ムードに包まれる中、この強気の波はビットコインレイヤー2のBitcoin Hyperにも及んでいます。

このミームコインは、ソラナ（SOL）が持つ高速・低コストな処理能力と、ビットコインの強固な分散性・セキュリティを両立させたエコシステムを構築しています。

内部ではソラナ仮想マシンを採用し、ビットコインのセキュリティを維持したまま、高性能なdApps開発を可能にします。

ビットコイン今後の新たな需要を牽引するプロジェクトとして、投資家からの期待が集まっています。

Bitcoin Hyperにスマートマネー流入、クジラの動きから読む将来性

Bitcoin Hyperのプレセールにて、大口投資家のクジラによる買い集めが活発化しています。

今週は、月曜に一頭のクジラが32.7万ドル相当を購入したのを皮切りに、木曜日には別の2頭が合計33.3万ドル、本日も1頭が合計124ETH規模の大型投資を行いました。

このような動きは、豊富な情報網と分析力を持つスマートマネーが、市場に先駆けて投資しているシグナルと見なされます。

そのため、彼らの動向は個人投資家にとって貴重な指標となり得ます。

Bitcoin Hyperへのスマートマネーの流入は、このプロジェクトが将来的にビットコインの新たな需要を牽引します。

レイヤー2分野で主導的な役割を担うという、市場からの強い期待感を示していると言えます。

ビットコインの進化形、ミームコインBitcoin Hyper

ビットコインのレイヤー2のBitcoin Hyperが、ビットコインの初期を逃した投資家から第二のチャンスとして注目を集めています。

ソラナ級の効率性とビットコインのセキュリティ融合を目指しており、一部メディアでは100倍の可能性も予測されています。

プレセールはスマートマネーの流入で好調を維持しています。

HYPERは決済、ステーキング、ガバナンスに用いられる、ネットワークに不可欠なトークンです。

現在の価格は1HYPERあたり0.013045ドルです。

公式サイトでは各種暗号資産（仮想通貨）やクレジットカードで購入でき、年利56%のステーキングも提供されています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。