BTCは2026年に50万ドル到達か｜仮想通貨おすすめ銘柄も注目

東証上場KLab株式会社の市場分析レポートは24日、ビットコイン（BTC）の長期的な価格推移について、半減期を軸とした4年周期の有効性を検証しました。

現物ETFの承認や機関投資家の参入により、価格形成の構造が変化した可能性も指摘されています。

市場では、循環的な弱気相場を想定する見方と、流動性拡大による上昇継続を見込む見方に分かれています。

弱気シナリオでは、2025年10月を天井とし、2026年は調整局面となって6万5000ドルから7万5000ドル、最悪で3万7500ドルまで下落する可能性が示されました。

一方、強気シナリオでは金融緩和を背景に、2026年末に25万ドルから50万ドルに達する可能性も視野に入ると整理されています。

2026年のビットコイン下値メドと市場構造

同社のレポートでは、2026年の下値メドとその根拠について具体的な議論が展開されています。

弱気派のアナリストであるアリ・マルティネス氏は、過去の弱気相場における下落率を当てはめ、慎重な見方を示しました。同氏は、2026年第4四半期にビットコインの価格予想値は3万7500ドルで底打ちする可能性を提示しています。

一方で、仮想通貨おすすめ銘柄の長期投資先を検討する上では、過度な悲観論だけでなく市場構造の変化にも目を向ける必要があります。

対照的に、フィデリティ・デジタル・アセットのジュリアン・ティマー氏は、市場の成熟化により壊滅的な下落は起きにくいと見ています。

同氏は、6万5000ドルから7万5000ドルを底値レンジに設定しました。2026年は滑り台のような緩やかな調整局面になると位置づけています。

ここで示された6万5000ドル近辺という価格帯は、実現価格や長期保有者のコストベースに近い水準です。この水準は、相場を支える構造的なサポートとして機能すると説明されています。

機関投資家の見解とビットコイン上値余地

ビットコイン上値の予測については、銀行系大手などがマクロ経済主導の強気シナリオを描いています。

スタンダードチャータードは、2026年のターゲット価格を15万ドルへ下方修正しました。デジタル資産財務（DAT）企業の買い需要が一巡することや、ETFへの資金流入が鈍化する可能性を理由に挙げています。

JPモルガンは、価値保存手段としての需要を軸に17万ドルという目標価格を設定しました。また、アーサー・ヘイズ氏は、財政的な要因と流動性の拡大を前提に、最大で50万ドルに達すると予想しています。

ただし、同氏も途中で7万5000ドルから8万ドルへの下振れがあることを織り込んでいます。

強気派の象徴的な動きとして、JPモルガンは金価格についても強気な見通しを示しました。同社は、2026年第4四半期に金価格が平均5055ドルに達すると予測し、確信度の高い取引として推奨しています。

ゴールドマン・サックスも同様に、政策の不確実性が上振れ要因になり得るとして、5000ドル超えを掲げました。

一方で、強気一辺倒のシナリオに対するリスク要因も挙げられています。米国が強いドル・高い金利の環境に回帰すれば、金価格は3000ドル台へ押し下げられる可能性があります。

また、中国やインドでの需要減退が起きれば、調整が深くなることも懸念されています。

ビットコインについても同様に、需給バランスの変化によって前提が崩れる可能性があります。

DAT企業の買い需要が落ち着けば上値が重くなるとの見方がある一方で、米国の雇用悪化を背景に金融緩和へ転じれば、リスク資産には追い風となります。

マクロ経済の条件次第で、強気と弱気のシナリオが入れ替わる展開が予想されています。

BTC経済圏の拡張と仮想通貨おすすめ銘柄の動向

ビットコインの価格動向が注目される一方で、そのエコシステムを拡張し、実用性を高める新たなプロジェクトにも資金が流入しています。

特に、ビットコインが抱える処理速度とコストの課題を解決するレイヤー2技術への期待は高まっています。その中でも、市場の関心を集めているのがBitcoin Hyper（HYPER）です。

Bitcoin Hyperは、ビットコインのネットワーク上で機能するレイヤー2ソリューションであり、ソラナの仮想マシン（SVM）を統合している点が特徴です。

これにより、ビットコインの堅牢なセキュリティを維持しながら、ソラナ並みの高速取引と低コストを実現するとされています。

また、イーサリアム（ETH）やソラナ（SOL）のネットワークを通じてトークンを購入できる仕組みを備えており、クロスチェーンでの運用が可能です。

現在、Bitcoin Hyperは仮想通貨プレセールを実施しており、調達額は約3000万ドル（約46億円）に迫る勢いで推移し、投資家から高い関心を集めています。

トークン保有者にはステーキングによる報酬機会も用意されており、エコシステムへの参加を促す設計となっています。

ビットコインが次の強気相場へ向かう中で、その機能を補完・強化するBitcoin Hyperのようなプロジェクトは、ポートフォリオの多様化を図る投資家にとって新たな選択肢となりそうです。

