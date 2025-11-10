ドージコインETF承認に期待感｜次に注目のミームコインとは？

This content is provided by a sponsor

資産運用会社のビットワイズは6日、ドージコイン（DOGE）の現物ETFに関する申請書をSEC（米証券取引委員会）に提出したことを報告しました。

この動きを受けて、ドージコインの価格が上昇しています。そんな中、次にDOGEを超える急成長が期待されているのが、ぺぺ（PEPE）にインスパイアされたPepeNode（PEPENODE）という新しいミームコインです。

ビットワイズのドージコインETFは11月中に承認という見方も

ビットワイズ・アセット・マネジメントによるドージコイン現物ETFは、申請から20日後の26日に承認される可能性があると言われており、ミームコイン市場に新たなトレンドをもたらすことが期待されています。

同社がS-1フォームを提出してから、第8条（a）項に基づく20日間の審査期間が設定されており、SECがこの期間内に異議を唱えなければ、登録は自動的に有効となります。

これは、10月1日から続いている政府機関閉鎖に対する措置として、臨時のガイダンスに基づいて行われているもので、BWOWというティッカーで上場が決定する可能性があります。

ビットワイズは、CF ドージコイン-米ドル・セトルメント・価格インデックス （CF DOGECOIN-DOLL US SET）に、このファンドを連動させ、コインベースのカストディがDOGEを保管する予定。

この構造によって投資家は、暗号資産（仮想通貨）を直接保有することなく、ドージコインへ投資することが可能になります。

このETFへの期待から、低迷していたドージコインの価格は、12%以上急騰し、時価総額は約270億ドルを超えるまでに回復しました。

ミームコインが伝統的な金融商品の枠組みに入る可能性について、多くの投資家が関心を示しています。

DOGEは現在、0.1815ドルあたりを推移しており、テクニカル指標では強気の兆候も見られ、0.20ドル付近の価格帯を突破できるかが、今後の鍵となると分析されています。

次に急成長が期待されるミームコイン、PepeNode

ドージコインが、ビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）に続いて、伝統的な金融市場へ進出する中、ミームコイン市場では次に成長が期待される実用派銘柄が注目を浴びています。

その代表例としてあげられるのが、イーサリアムブロックチェーン上で開発されているPepeNodeという新星です。

このプロジェクトは、マイニングで稼ぐMine-to-Earn（M2E）というコンセプトに基づいたプラットフォームを提供しています。

従来のマイニングでユーザーは、高価な機材や電気代が必要でしたが、PepeNodeではブラウザ上に用意されたバーチャルサーバールームで、ノードを設置するだけで、報酬を得ることが可能です。

報酬には、独自のPEPENODEトークンが使われますが、ぺぺ（PEPE）やファートコイン（FARTCOIN）といった人気ミームコインが報酬として配布される計画もあります。

また、ノードはアップグレードが可能で、支払いに使われたPEPENODEの70%がバーンされる仕組みもあり、エコシステムが活性化するとともに、トークン価値が上昇する設計になっています。

現在PEPENODEは、仮想通貨プレセール段階にあり、低い時価総額と独自のユーティリティから、将来的な成長ポテンシャルを秘めた初期プロジェクトとして期待されています。

PepeNodeのプレセールには、成長に期待をする投資家から、すでに210万ドル（約3億2000万円）以上の資金が集まっており、今後の動向が注視されています。

