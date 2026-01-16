企業保有ビットコイン111万枚に、BTC関連仮想通貨がおすすめ浮上

This content is provided by a sponsor

ブロックチェーン分析企業のグラスノードは、企業によるビットコイン（BTC）保有量が過去6カ月で急増していることを明らかにしました。

公開されたデータによると、上場企業および非上場企業によるビットコイン保有量は、約85万4000BTCから111万BTCへと増加しています。

この期間の純増数は約26万BTCに達しており、同期間にマイニングで新規発行された約8万2000BTCを大きく上回る規模です。

このペースを月次換算すると、企業は平均して約4万3000BTCを購入している計算になります。

グラスノードは、こうした継続的な買いが市場の需給バランスに大きな影響を与えていると指摘しています。

仮想通貨おすすめ銘柄を支える企業の長期保有トレンド

企業によるビットコインの長期保有は、もはやニッチな戦略ではなく、市場の主要勢力へと進化しています。

ストラテジー社のような大口保有企業は、短期的な売却を行わない方針を明確にしています。

こうした動きは、市場で流通するビットコインの供給量を実質的に減少させる効果をもたらします。

ETF（上場投資信託）とは異なり、企業による現物保有は、構造的な供給制約を生み出す要因となっています。

この企業主導の需給変化は、中長期的な仮想通貨おすすめ銘柄の検討に欠かせない背景要因です。

市場供給への影響と価格動向

グラスノードの分析によると、企業の購入活動は、長期保有者からの売り圧力が低下している局面で進められています。

市場における供給の吸収は、短期トレーダーではなく、恒常的な市場参加者によって担われる構図が強まっています。

ビットコイン価格は現在、9万4000ドルから9万5000ドル付近で推移しています。分析では、9万5000ドルの水準を明確に上抜けた場合、強気相場の新たな局面に入る可能性があるとされています。

一方で、デリバティブ市場は将来的なボラティリティの高まりを示唆しています。

供給の吸収が順調に進めば、2026年第1四半期における資金流入が、価格に大きな影響を与える可能性もあります。

ビットコイン経済圏の拡張とBitcoin Hyperへの注目

企業による現物保有が進み、ビットコインの資産価値が強化される中で、そのネットワーク機能を拡張する技術への関心も高まっています。

ビットコインは、価値の保存手段にとどまらず、より高速かつ多機能な金融インフラとしての進化が求められているためです。

こうした流れの中で注目を集めているのが、Bitcoin Hyper（HYPER）です。

Bitcoin Hyperは、ビットコイン向けのレイヤー2ソリューションとして開発されており、ソラナの仮想マシン（SVM）を統合することで、高速かつ低コストな取引の実現を目指しています。

また、ビットコインエコシステムにステーキングやDeFi機能をもたらすことを目標としており、ビットコイン価格の上昇トレンドと相まって、その成長ポテンシャルに注目が集まっています。

最新情報によると、Bitcoin Hyperのプレセールは好調に推移しており、すでに3000万ドルを超える資金調達を達成しています。

直近では、約9万ドル（約1420万円）規模の大口購入が確認されており、個人投資家にとどまらず、資金力のある参加者の関心も集めつつあります。

Bitcoin Hyperの購入方法については、公式情報や信頼できる情報源を確認することが推奨されます。

ビットコインが企業の財務戦略に組み込まれる中、その利便性を拡張するBitcoin Hyperのような取り組みは、次の市場フェーズを象徴する存在として注目されています。

Bitcoin Hyperを見てみる next

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。