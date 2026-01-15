Crypto.com、新紹介制度で友人と合計最大200ドルのCRO報酬

暗号資産（仮想通貨）取引所のCrypto.comは、紹介プログラムを大幅に刷新し、新たな報酬体系と管理機能を導入しました。
アプリ内の紹介プログラムが強化され、ダッシュボードの改善や収益機会の拡大、共有ツールのパーソナライズが行われています。
ユーザーは、紹介した友人が条件を達成すると、紹介者と友人で合わせて最大200ドル（約3万1800円）相当のクローノス（CRO）を獲得できる仕組みとなっています。
この刷新により、透明性が高く、より利用しやすい報酬体系が提供されます。
低い取引量要件やマイルストーン設計により、仮想通貨取引を始めたばかりのユーザーでも参加しやすい内容です。
Crypto.comの新プログラムでは、紹介者と友人が共有できる最大200ドル相当のCRO報酬が設定されています。
個別の紹介状況や獲得報酬を確認できる「パーソナルダッシュボード」が導入され、プライバシーに配慮しつつ、友人の取引状況やマイルストーン進捗をリアルタイムで確認することができます。
また、紹介コードやリンクを共有するためのツールも改善され、ユーザーは自身のネットワークをより簡単に広げられます。
これらの機能強化により、全体的なユーザー体験の向上が期待されます。
基本的な仕組みとして、友人が紹介リンクを通じて登録し、本人確認（KYC）を完了したうえで、30日以内に取引目標を達成すると報酬が発生します。
報酬額は取引量に応じて段階的に設定されており、例えば取引量が100ドルに達すると5ドル、5000ドルに達すると75ドル相当のCROが付与されます。
これにより、紹介者と友人の双方が最大100ドルずつ受け取ることができます。
進捗状況はアプリ内で自動的に可視化され、手動で記録する必要はありません。
紹介者は友人の達成状況を確認しながら、次のマイルストーンに向けたサポートも行うことができます。
2024年に提供されていたCrypto.comの紹介プログラムでは、報酬の上限が50ドルに設定されており、特定のタスクを完了する必要がありました。
これに対し、2025年版では取引量に基づくマイルストーン達成によって、最大100ドルまで報酬が引き上げられています。
さらに、CROのステーキングや対象サブスクリプションへの登録によって、追加で25ドル相当を獲得できる仕組みも導入されました。
これにより、ユーザーは友人を招待するだけでなく、継続的にCrypto.comを利用するインセンティブも強化されています。
Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。