Crypto.com、新紹介制度で友人と合計最大200ドルのCRO報酬

暗号資産（仮想通貨）取引所のCrypto.comは、紹介プログラムを大幅に刷新し、新たな報酬体系と管理機能を導入しました。

アプリ内の紹介プログラムが強化され、ダッシュボードの改善や収益機会の拡大、共有ツールのパーソナライズが行われています。

ユーザーは、紹介した友人が条件を達成すると、紹介者と友人で合わせて最大200ドル（約3万1800円）相当のクローノス（CRO）を獲得できる仕組みとなっています。

この刷新により、透明性が高く、より利用しやすい報酬体系が提供されます。

低い取引量要件やマイルストーン設計により、仮想通貨取引を始めたばかりのユーザーでも参加しやすい内容です。

双方合計で最大200ドル相当となる新紹介プログラム

Crypto.comの新プログラムでは、紹介者と友人が共有できる最大200ドル相当のCRO報酬が設定されています。

個別の紹介状況や獲得報酬を確認できる「パーソナルダッシュボード」が導入され、プライバシーに配慮しつつ、友人の取引状況やマイルストーン進捗をリアルタイムで確認することができます。

また、紹介コードやリンクを共有するためのツールも改善され、ユーザーは自身のネットワークをより簡単に広げられます。

これらの機能強化により、全体的なユーザー体験の向上が期待されます。

取引量に応じた段階的な報酬設計

基本的な仕組みとして、友人が紹介リンクを通じて登録し、本人確認（KYC）を完了したうえで、30日以内に取引目標を達成すると報酬が発生します。

報酬額は取引量に応じて段階的に設定されており、例えば取引量が100ドルに達すると5ドル、5000ドルに達すると75ドル相当のCROが付与されます。

これにより、紹介者と友人の双方が最大100ドルずつ受け取ることができます。

進捗状況はアプリ内で自動的に可視化され、手動で記録する必要はありません。

紹介者は友人の達成状況を確認しながら、次のマイルストーンに向けたサポートも行うことができます。

旧プログラムとの違いとメリット

2024年に提供されていたCrypto.comの紹介プログラムでは、報酬の上限が50ドルに設定されており、特定のタスクを完了する必要がありました。

これに対し、2025年版では取引量に基づくマイルストーン達成によって、最大100ドルまで報酬が引き上げられています。

さらに、CROのステーキングや対象サブスクリプションへの登録によって、追加で25ドル相当を獲得できる仕組みも導入されました。

これにより、ユーザーは友人を招待するだけでなく、継続的にCrypto.comを利用するインセンティブも強化されています。

