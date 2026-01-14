BTC価格、2050年までに4億円超の可能性｜新しい仮想通貨にも関心

This content is provided by a sponsor

米資産運用大手のVanEckは8日、ビットコイン（BTC）の長期的な市場予測に関するレポートを公開しました。

同社は2050年までの価格推移について、3つのシナリオを提示しています。

基本シナリオでは、ビットコインは1コインあたり290万ドルに達すると予測しました。これは現在の水準から年平均15％の成長を想定したものです。

一方、強気シナリオでは5340万ドルという極めて高い水準を試算しています。反対に、普及が進まなかった場合の弱気シナリオでは、13万ドルにとどまると分析しました。

ビットコイン普及の条件と新しい仮想通貨への波及

VanEckは、基本シナリオが実現するための前提条件として、ビットコインが世界貿易の5〜10％の決済手段として利用される必要があると指摘しています。

加えて、各国中央銀行が保有する準備資産のうち、2.5％をビットコインが占めることも条件の一つとしています。

さらに強気シナリオでは、ビットコインが金と同等、あるいはそれ以上の主要準備資産としての地位を確立する必要があるとしました。その場合、世界の金融資産の約30％を占める可能性があるとしています。

レポートでは、ベネズエラやロシアなど、経済制裁下にある国々での利用実態にも言及しています。一方で、G7諸国における普及は現時点では限定的であると指摘しました。

ただし、将来的に仮想通貨バブルのような局面が再び訪れた場合、先進国での採用も加速する可能性があるとしています。

その過程では、ビットコインだけでなく、新しい仮想通貨や関連プロジェクトへの関心も同時に高まるとみられます。

ポートフォリオへの組み入れとリスク評価

同社は、一般的な分散型ポートフォリオにおいて、ビットコインを1〜3％程度組み入れることを推奨しています。

さらに、リスク許容度の高い投資家であれば、最大20％まで配分することで、リターンを最適化できる可能性があると述べました。

価格変動の大きさというリスクはあるものの、仮想通貨の長期保有という観点では、保有しないリスクの方が大きくなる可能性があると分析しています。

金融政策の不確実性が高まる中で、ビットコインを長期的なヘッジ手段として評価している点が特徴です。

一方で、VanEckは2025年の目標価格として掲げていた18万ドルには到達しなかったことも認めています。実際の最高値は、2025年10月に記録した12万6080ドルでした。

同社は、投資家が仮想通貨おすすめランキングなどの市場データも参考にしながら、動向を継続的に注視する必要があると指摘しています。

スケーラビリティ問題への新たなアプローチ

VanEckが示すような長期的な成長と普及を実現するためには、ビットコインが抱える取引速度や手数料といったスケーラビリティの課題を解決することが不可欠です。

こうした問題に対し、新たな技術で挑戦するプロジェクトも登場しています。その中で注目を集めているのが、Bitcoin Hyper（HYPER）です。

同プロジェクトは、ビットコインのレイヤー2ソリューションとして開発が進められており、既存ネットワークの拡張性の限界を突破することを目指しています。

Bitcoin Hyperの特徴は、ソラナの仮想マシン（SVM）技術を活用した高速SVMエンジンを採用している点です。

これにより、ビットコインのセキュリティ概念を維持しながら、ソラナのような高速処理と低コストな取引を実現しようとしています。

さらに、ビットコインでは従来難しかったスマートコントラクトやDeFiアプリケーションの構築も可能にするとされています。

こうした構想や将来性を背景に、Bitcoin Hyperはプレセール段階で累計3000万ドル規模の資金を調達しており、市場の関心も高まっています。これに伴い、Bitcoin Hyperの購入方法やプレセールへの参加手順を調べる動きも広がっています。

2025年の有望なトークンセールの一つとして注目されており、ビットコインのエコシステムを拡張する革新的なプロジェクトとして、投資家の関心が高まりつつあります。

