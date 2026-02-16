BTC底値5.5万ドル予測、大手機関が示す根拠3つと注目の新しい仮想通貨

This content is provided by a sponsor

ビットコイン（BTC）はこのほど、激しい売り圧力にさらされ、多額の実現損失を記録。2023年3月以来の水準となっている。

暗号資産（仮想通貨）分析企業クリプトクアントのアナリストはこの損失規模について、弱気相場の最終段階を示す「完全な降伏（カピチュレーション）」にはまだ達していないと結論付けた。

分析によると、市場は確かに「弱気フェーズ」に入っているものの、過去の底値圏で見られた「極端な弱気フェーズ」の条件は満たしていないという。

同社は、最終的な底値が5万5000ドル付近で形成されると予測。こうした底値形成には、通常数ヶ月の期間を要する傾向がある。

底打ち判断に至らない理由

オンチェーンデータは、市場がまだ底を打っていないことを示唆する複数の兆候を示している。

まず、利益が出ているコインの割合は現在55％にとどまっている。歴史的に、サイクルの底値ではこの数値が45％から50％まで低下することが多く、さらなる下落の余地が残されている。

長期保有者の動向も重要な指標だ。現在は損益分岐点付近での売却が中心となっているが、過去の底値圏では長期保有者が30％から40％の損失を確定させる動きが見られた。

現状はこの段階には至っておらず、投資家の悲観が極まっていないことを示している。

ビットコインの市場指数（BCMI）は0.2まで低下したが、過去の底値である0.10から0.15の水準には届いていない。

また、市場価格と実現価格の比率を示すMVRVレシオは約1.1で推移しており、割安圏とされる1.0を下回る水準までは距離がある。

このように、市場全体が底値を探る展開となる一方で、投資家の注目は新しい仮想通貨プロジェクトに移っている。

次世代型L1に注目

BlockDAGは、従来のブロックチェーンとは異なる有向非巡回グラフ（DAG）技術を採用。高いスケーラビリティと分散化の両立を掲げている。

15日には、ネットワークの成熟と運用の安定性を確保するための重要な節目と位置付けられている、「安定化フェーズ」に入った。

このフェーズの主な目的は、トークン配布の完了と取引所におけるトランザクションの最終確定にある。これにより、エコシステム内での資産の流動性と安全性が確保される見通しだ。

具体的には、初期サポーターや参加者へのトークン割り当てがこの期間中に最終的な調整を迎えることになる。

また、主要な仮想通貨取引所との連携を強化し、トランザクションの処理能力と正確性を実証する機会ともなる。

ビットコインの機能を拡張する新しい仮想通貨も

また、ビットコインのエコシステム自体の進化も続いている。

価格変動のリスクを管理しつつ、次なる成長分野としてビットコインのレイヤー2ソリューションBitcoin Hyper（HYPER）が注目を集めている。

Bitcoin Hyperは、ソラナ（SOL）の仮想マシン（SVM）アーキテクチャ上に構築されており、ビットコインの堅牢なセキュリティを維持しながら、高速かつ低コストな取引を実現するプロジェクトだ。

同プロジェクトは、ビットコインを単なる決済ネットワークから、プログラム可能な環境へと変革することを目的としている。

すでにプレセール段階で3,100万ドル以上の資金を調達している。投資家からの関心は高く、技術的なロードマップや機関投資家の動向から、2026年にはバイナンスへの上場候補としても有力視されている。

ビットコイン市場の本格的な回復を待つ間、その基盤を活用しつつDeFiなどの新たな可能性を切り開くBitcoin Hyperは、ポートフォリオの多角化を図る投資家にとって興味深い存在となっている。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。