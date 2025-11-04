ドージコインは今が買い時？380万ドル調達のミームコインが浮上

This content is provided by a sponsor

ミームコインの先駆者であるドージコイン（DOGE）はこのほど、アナリストが押し目買いの好機と指摘するレンジ内で推移しています。

一方、新興のMaxi Doge（MAXI）がプレセールで好調な滑り出しを見せています。

ドージコイン今後の見通し｜レンジ相場で勢いを蓄積か、0.21ドル突破が鍵

2024年10月中旬以降、ドージコインの価格は0.17ドルから0.21ドルのレンジ相場で推移しています。

アナリストは0.21ドルを主要な天井、0.18ドルを重要なサポートラインと指摘しました。

現在、ドージコインはサポートライン付近にあり、一部トレーダーは強力な押し目買いゾーンと分析しています。

ドージコイン今後の長期的な見通しは強気に傾いており、この保ち合いからのブレイクアウトで0.26ドル、さらには0.33ドルへの上昇も予想されます。

また、2023年7月から続く長期トレンドラインを尊重し、反発を繰り返している点も強気材料です。

最大の注目点は、0.21ドル付近に位置する200日移動平均線です。

ドージコインがこのラインを確実に上回れば、本格的な上昇相場の決定的な確認となります。

多くのトレーダーは、この安定期を価格急騰前の静けさと見なしています。

ジム系ミームコインMaxi Doge、プレセールで380万ドル調達

ドージコインに飽きた人向けに、新しいミームコインのMaxi Doge（MAXI）が登場しました。

これはドージコインの、筋肉質ないとことされ、全力か無かという高リスクなエネルギーを体現しています。

マスコットも筋肉質な犬で、22歳でリタイアするというビジョンを掲げ、プレセールは既に380万ドルを突破しています。

単なるミームコインではなく、先物取引プラットフォームとの統合によるレバレッジ取引も計画中です。

総供給量の25%は、トレーディングコンペ報酬用のマキシファンドに充てられます。

ステーキング年利は約79%と高く、コインサルトとソリッドプルーフの監査済みです。

給量の40%をマーケティンに割り当てています。

MAXIトークンの現在の価格は0.0002665ドルです。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。