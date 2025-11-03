ソラナ、リップルに100倍の差？BTC系ミームコインも話題に

This content is provided by a sponsor

ソラナ財団の中堅マネージャーであるVibhu氏は1日、リップル（XRP）幹部やリップル（XRP）コミュニティメンバーに対し、両ブロックチェーンのネットワーク活動を比較する公開討論をX上でライブ配信する提案を行いました。

同氏は「あなたは事実を、私も事実を持ち寄る。事実は重要だ。インターネットにどちらが勝つか決めさせよう」と述べています。

この提案は、XRPレジャーとソラナ（SOL）間のネットワーク活動における大きな差異を示すデータを投稿した後に行われました。

Open offer to any XRP community member or Ripple executive: let’s do a livestream debate right here on X. You bring facts, I bring facts. Facts are important. Let the internet decide who wins.@dom_kwok? — vibhu (@vibhu) November 1, 2025

リップルとソラナ今後のネットワーク活動に100倍の差

Vibhu氏は、XRPスキャンから得たXRPレジャーの現在のネットワーク指標データを共有しました。

1日あたりのアクティブアカウント数は過去3年間で改善が見られず、約2万5000件で推移しています。

一方、ソラナ（SOL）は今年、平均で250万件以上の1日あたりのアクティブアカウントを記録しており、100倍の差が生じています。

XRPレジャー上の成功した決済は約50%増加し、1日あたりの総取引数は約150万件となっています。

ソラナは1日あたり約1億件の取引を処理しています。

リップルの送金量は月間約500億ドルから600億ドル程度です。

ソラナの10月のステーブルコイン送金量だけで、約2兆ドルに達しました。

ボット活動の指摘に反論、長期的成功の可能性は認める

Vibhu氏は、予想されるボットや偽の活動についての反論に先手を打ちました。

「これはデータで実証できず、ここで提供されているソラナのデータは架空の取引量を除外している」と、ブロックワークスを引用して述べました。

さらに、両ネットワークの取引手数料は同様に低いため、ソラナが将来、ボットを引き寄せ、XRPレジャーは引き寄せないという理由はないと指摘しました。

同氏は、リップル社とXRPが「業界全体が前進するような狂気的な度合いで成功することを望んでいる」と述べました。

将来的な普及の可能性、送金におけるXRPの広範な利用の可能性も認めました。

同氏はまた、「リップルが今後、M&Aを通じて大規模な展開への道を買い取っている可能性もある。すべて可能だ。しかし、それは今日起きていることではない」と述べました。

最後に、ネットワークの莫大な価値と市場投入期間を考慮すると、普及は極めて平凡だったと結論づけました。

Vibhu氏は、XRP保有者はあとどれくらい待つ価値があるか検討すべきだと提案しました。

ソラナ上の新興ミームコインプロジェクトに注目が集まる

ソラナのネットワーク活動の活発さを背景に、同ブロックチェーン上で展開される新たなプロジェクトへの関心が高まっています。

その中で注目を集めているのがBitcoin Hyper（HYPER）です。

このプロジェクトは、ビットコインのレイヤー2ソリューションを標榜していますが、実際にはソラナネットワーク上で構築されています。

HYPERは現在、約2500万ドルを調達し、約0.0089ドルから0.0090ドルで取引されており、総供給量は10億トークンとなっています。

プロジェクトは、ゲーム、NFT、DeFi、ミームコインなどの高度な機能をビットコインにもたらすことを目指しています。

ソラナの高速で低コストな処理能力を活用することで、より多くのユーザーが暗号資産（仮想通貨）の世界に参入できる可能性を秘めています。

ただし、投資を検討される際には、プロジェクトの技術的詳細や市場動向を十分に調査することをおすすめします。

仮想通貨市場は変動が激しいため、慎重な判断が求められます。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。