ミームコインDogeが7日間で13%上昇｜Maxi Dogeプレセールも勢いを増す

ドージコインが週間13%上昇し、ミームコイン市場全体の回復を主導.

新プロジェクトMaxi Dogeがプレセールで460万ドル（約6億9000億円）以上を調達. 68%の高利回りステーキングや投機的要素で次世代のミームコインとして注目.

仮想通貨トレーダーは市場の反発を注視しており、現在はミームコイン（インターネット上のジョークを由来とする通貨）がその動きを主導しています。

ミームトークン市場全体の時価総額は324億ドル（約4兆8600億円）に達し、24時間で約2%増加しました。特にDogecoin（ドージコイン）は週間で13%の上昇を見せ、注目を集めています。

この元祖ミームコインは依然として強固な流動性と忠実な保有者層に支えられており、過去には歴史的な価格急騰を引き起こしてきました。アナリストは、強気のシナリオが再燃すれば、さらなる上昇の余地があると分析しています。

今回の動きは、確信度の高い銘柄へといかに急速に市場心理がシフトするかを浮き彫りにしています。そして、新しい犬系コインであるMaxi Doge（MAXI）は、新鮮かつ投機的な要素を取り入れ、その熱気を取り込んでいます。

MAXIのプレセール（先行販売）はすでに460万ドル（約6億9000億円）以上を調達しました。コミュニティ構築と保有者限定イベントを通じた長期的な関与に焦点を当て、2026年の成長に向けた準備を進めています。

なぜミームコインのドージコインが新たな市場急騰を主導する可能性があるのか

Web3（分散型ウェブ）の投資家にとって、専門家の新たな予測は強気な自信を回復させる材料となっています。特にドージコインや、それに追随するミームトークンに関しては、多くの判断材料が存在します。

DOGEは過去24時間で2.5%上昇しましたが、週間で13%という価格急騰が市場心理を改善させています。これにより、同コインの時価総額は170億ドル（約2兆5500億円）の大台を回復しました。

アナリストのCryptollica氏はXで新しいチャートを公開し、今後数ヶ月で価格を押し上げる可能性のある「デジャブ」のようなシナリオを強調しました。DOGEの週間RSI（相対力指数）は売られすぎの水準にあり、大規模な強気相場の前兆となった過去の状況と一致しています。

BIGGEST DEJA-VU IN HISTORY IS LOADING 🐈‍⬛$DOGE Click the Chart ❗️ Look at circles 1-2-3-4

What you see ? Coincidence or Math? Doge Oversold 2014-2026 pic.twitter.com/BPOgWtApSx — Cryptollica⚡️ (@Cryptollica) February 17, 2026

ドージコインの実績はすでに多くを物語っており、一連の爆発的な動きを経て、2015年5月の過去最安値から依然として11万8500%高い水準にあります。

同コインのコミュニティの強さと、SpaceX（スペースX）による月面への物理的なドージコイン輸送を計画するイーロン・マスク氏などの著名人の支持も健在です。これらは、広範な市場環境が改善した際に、DOGEの素早い回復につながることがよくあります。

市場全体が次のきっかけを待っているように感じられます。そこでMaxi Dogeは、ドージコインの投機的な精神を受け継ぎつつ、現代のトレーダー向けに強化された形で登場しました。

Maxi Dogeのプレセールが実用性で投機的投資家を惹きつける

Maxi Doge（MAXI）は、エナジードリンクを飲み干し、最大レバレッジで勝負する柴犬のマスコットを前面に押し出し、究極の投機的トレーダー像を体現しています。

これは強気相場における「制限なし」のアプローチを象徴するものです。ジムでの自己記録更新や、「人生は一度きり（YOLO）」という考え方を積極的に受け入れています。

同時にこのプロジェクトは、攻撃的なミームのブランディングだけでなく、MAXIコミュニティの関与を維持するための保有者限定機能を裏付けとしています。

取引所への上場後は、優秀なパフォーマンスを見せた参加者に報酬を与えるコミュニティコンテストが開催される予定です。また、先物取引所との提携や統合により、トレーディング大会などのゲーム化されたイベントも可能になります。

プレセール終了前でもステーキング（保有による報酬獲得）はすでに利用可能です。現在の変動APY（年間収益率）は68%に設定されています。

MAXIのトークノミクス（トークン経済圏）計画には、知名度と勢いを高めるための専用の「Maxi Fund」が含まれています。ロードマップは主に、主要取引所への上場と広範なマーケティング活動に基づいています。

ドージコインが主流のミームコインである一方、Maxi Dogeは2026年のサイクルに合わせた独自の高エネルギー版を提供しています。DOGEの強気なパフォーマンスが続けば、イベントの本格化に伴い、MAXI保有者も恩恵を受ける可能性があります。

Maxi Dogeのプレセールに参加してポジションを確保する方法

MAXIトークンの価格は現在0.0002804ドル（約0.042円）ですが、販売キャンペーンの進行に伴い、あと2日で価格が上昇する予定です。購入者は公式サイトに直接アクセスするか、モバイル端末でBest Walletアプリを使用してトークンを入手できます。

"PUMP UP THE JAM, PUMP IT UP" pic.twitter.com/NUl3CiGIVg — MaxiDoge (@MaxiDoge_) February 14, 2026

MAXIの購入にはETH、BNB、USDT、またはUSDCを使用できます。また、プレセールの投資ウィジェットを通じて、銀行カードで直接支払うことも可能です。

Best WalletはApple App StoreおよびGoogle Playからダウンロード可能です。これを使用することで、MAXIの保有資産を一箇所で簡単に管理できるようになります。

ステーキング報酬のAPYが依然として68%であることを踏まえると、早期に参加することは合理的と言えます。追加の労力をかけずに、投資効果を最大化したい投資家にとって魅力的な選択肢です。

詳しい条件や最新情報は、公式サイトやX、Telegramで随時更新されています。Maxi Dogeの買い方記事もぜひ参考にしてください。

