マスク氏投稿もドージコインは下落｜DOGEに代わるミームコイン

This content is provided by a sponsor

ドージコイン（DOGE）は3日、イーロン・マスク氏の投稿でも価格が上がらず、ドージコイン支持者には現実が訪れました。

市場が冷え込む中、新たな競争相手としてMaxi Doge（MAXI）が登場しました。

MAXIは現在の市場に合わせて設計され、2021年のDOGEへの熱気を再現することを目指しています。

特定の出来事に依存せず、コミュニティ主導で成功を目指します。

MAXIは現在プレセール中で、1トークン0.0002665ドルで提供されています。

ドージコインの時代は過ぎ、新たなミームコインが主導権を握る時

2021年、イーロン・マスク氏のツイートでドージコインは史上最高値まで急騰しました。

今週、同氏が関連する投稿に、その時が来たとコメントしましたが、市場の期待とは裏腹に価格は上昇せず、ドージコインは過去24時間で4.7%下落しました。

市場全体が不安定な中、この反応はかつての影響力が薄れていることを示しています。

ドージコインは最高値から77%も低い水準にあり、多くの人が新たなミームコインのリーダーを待望しています。

市場は2020年以降、大きな変動を経験しており、DOGE 2.0ではなく、Maxi Dogeのようなより強靭な存在が求められています。

Maxi Doge｜厳しい市場に向けた、より強靭なトークン

Maxi Dogeは、あらゆる面でドージコインを今後、上回ることを基準に設計されています。

現在の市場では単なるユーモアでなく、注目を集める独自性が必要です。

かつてドージコインは市場全体の象徴でしたが、現在は新しいミームコインが競い合っています。

Maxi Dogeの強みは、かつてドージコインの価格を押し上げた層や、仲間の信頼を基に投資する層に訴求する点です。

ミームコイン分野では共感性が重要であり、Maxi Dogeはすでに390万ドルの資金調達に成功しています。

インフルエンサーや大手メディアも、これを次なるドージコイン候補として注目しています。

Maxi Dogeの入手方法

MAXIトークンは、Maxi Dogeのプレセールサイトから入手可能です。

暗号資産（仮想通貨）ウォレットBest Walletなどを通じて接続し、仮想通貨との交換、または銀行カードで直接購入できます。

Best Walletアプリは無料でダウンロード可能です。

プレセールで購入したトークンはすぐにステーキングでき、年間利回りは78%です。

これは、初期のドージコインにはなかった魅力的な仕組みと言えます。

スマートコントラクトはCoinsult社およびSOLIDProof社による監査済みで、セキュリティも確保されています。

最新情報は公式XやTelegramでご確認ください。

