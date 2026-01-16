イーサリアム、26年にBTCを凌駕する可能性｜新しい仮想通貨も登場

This content is provided by a sponsor

暗号資産（仮想通貨）市場の専門家らは14日、イーサリアム（ETH）が2026年にビットコイン（BTC）を上回るパフォーマンスを見せるとの見解を示しました。

ビットコインの市場シェアが低下する中、投資家の関心がイーサリアムなどの大型銘柄に移りつつあります。

イーサリアムは長年の低迷を脱し、規制の見直しや市場指標の好転により、ビットコインを追い抜くシナリオが現実味を帯びてきました。

市場サイクルの変化と資金循環

変化の兆候として、ビットコインのドミナンスの低下が挙げられます。

TradingViewのデータによると、ビットコインドミナンスは7月に66%でピークに達した後、現在は約60%まで低下。

資金がアルトコインなど新しい仮想通貨へ分散している兆候があります。

イーサリアムの対ビットコイン価格（ETH/BTC）は年初来で3.59%上昇しました。

イールドプロトコルAxisのジミー・シュウ共同創業者は、これがアルトコインシーズンの始まりに関連していると指摘しています。

シュウ氏は、ビットコインETF市場の安定化を受け、投資家がより高いリターンを求めてイーサリアムのエコシステムに注目していると述べました。

インドの取引所BuyUCoinのシバム・タクラルCEOは、この動きを「ビットコインの弱さではなく資金の循環」と分析しています。

これはしばしば、将来性が高いイーサリアムや大型アルトコインの上昇に先行する現象だといいます。

ファンダメンタルズの改善と今後の展望

予測市場Myriadのユーザーは、4月までに本格的なアルトコインシーズンが到来する確率をわずか19%と見積もっており、懐疑的な見方も残ります。

しかし、イーサリアムの総取引数は2026年に入り6.8%増の205万件に達しました。

12月中旬以降では31%の急増を記録しており、ネットワークの採用拡大がデータによって裏付けられています。

イーサリアムの年初来リターンは11%と、ビットコインの8.5%をすでに上回っている状況です。

今後の上昇要因として、専門家はETFからの需要増やレイヤー2の普及、手数料焼却の動向などを挙げています。

シュウ氏は「Fusaka」や「Glamsterdam」といったプロトコルアップグレードの成功に注目しており、これらが新たな自律的なAI経済の決済層としてイーサリアムを位置づける可能性があるとしました。

タクラル氏は、マクロ経済や流動性の持続的な支援がない限り、この動きは循環的なものである可能性が高いと述べています。

プレセールで400万ドル突破、新しい仮想通貨Maxi Dogeが浮上

イーサリアムの復権と市場の資金循環は、同ブロックチェーン上の新たなプロジェクトにも追い風となっています。

特に注目を集めているのが、2025年後半に登場し急速に支持を拡大しているMaxi Doge（MAXI）です。

イーサリアムのERC-20規格で発行されるこのトークンは、ジム文化とマッチョな柴犬をマスコットに掲げ、力強さと利益の最大化を象徴しています。

最大の特徴は、将来的に最大1000倍のレバレッジ取引を目指すデリバティブ取引機能の提供を掲げている点です。

これにより投機的な要素だけでなく、トレーダーにとっての実質的な利用価値を創出しようとしています。

プロジェクトはすでにプレセール段階で約440万ドルを突破しており、投資家の期待の高さがうかがえます。

SolidProofやCoinsultといった著名な監査企業によるセキュリティ監査も完了済みです。

さらに、保有者に対するインセンティブとして年率69%から72%程度という高いステーキング報酬を提供しています。

これにより短期的な売り圧力を抑制しつつ、コミュニティの長期的な関与を促す仕組みが整えられています。

現在のプレセールは残り2日で終了予定です。

イーサリアムETFへの資金流入やアルトコインシーズンの到来が予測される中、詳細はMaxi Doge公式サイトで確認できます。

