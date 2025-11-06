リップルETF、2週間以内に承認？2600ドル調達BTC銘柄が話題

This content is provided by a sponsor

ETFインスティテュートのネイト・ゲラシ共同創設者は1日、リップル（XRP）のETFが2週間以内に承認される可能性が高いと述べました。

リップルを巡る観測が強まるなか、関連銘柄への関心も高まっています。

暗号資産（仮想通貨）の初心者向けに、背景と新規プロジェクトを整理します。

XRP ETF承認観測とリップル今後の価格動向

リップルは、米証券取引委員会との法的争いが長期化してきました。

最近はトランプ政権の仮想通貨推進方針を背景に、規制の明確化に期待が集まります。

ゲラシ氏はXRPのETF承認について、今後2週間以内に決まる可能性が高いと述べました。

XRPはリップルネットワークの基軸通貨で、高速かつ低コストの国際送金を支えます。

従来のSWIFTより処理が速く、リップルを橋渡し資産として流動性を手当てできます。

直近の価格は2.30〜2.50ドルで、10月には2.80ドルから急落した後に安定しました。

機関投資家の関心は根強く、リップルの今後を占う材料としてETFの判断が見られています。

注目の新規プロジェクト｜Bitcoin Hyper

リップルなど既存の高速決済プロジェクトもある中、ビットコイン向けの最速レイヤー2を目指すBitcoin Hyper（HYPER）が、プレセールで2600万ドルを調達し注目されています。

ソラナ仮想マシンによる高速実行と、ビットコインによる決済・セキュリティを組み合わせた2層アーキテクチャが特徴です。

開発はセキュリティ強化に注力し、スケーラビリティと信頼性の両立を目指しています。

HYPERトークンはガス代やステーキング、ガバナンスに用いられます。

現在のプレセール価格は0.013225ドルで、公式サイトからHYPERトークンの購入は可能です。

Bitcoin Hyperは、ビットコイン（BTC）を保存から使用するものへと転換させる可能性を秘めています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。