ソラナ基盤のミームコインSnorter Bot、ICOで400万ドル調達

This content is provided by a sponsor

2025年9月22日、テレグラム基盤のトレーディングボットSnorter Bot（SNORT）は、市場が冷え込む中でもICOで400万ドルを調達し、投資家の注目を集めています。

SNORTトークンを保有すると、取引手数料が業界最低水準の0.85%に割引されます。

プレセール価格は現在0.1051ドルですが、時間が経過すると、次の段階へ移行し価格が上昇するため、より安価に参加できるラウンドは残りわずかです。

New timer is live on the site. 28 days left before the door slams shut. Don't get left out. pic.twitter.com/Qi2iMjjtzl — Snorter (@SnorterToken) September 22, 2025

ビットコイン下落でミームコイン市場も急落、時価総額100億ドルが消失

ビットコイン（BTC）価格の下落を受け、市場全体のセンチメントが冷え込んでいます。

ミームコイン市場もその影響を受け、セクター全体の時価総額は800億ドルを下回りました。

時価総額上位の銘柄では、Pump.fun（PUMP）が19.3%、Pudgy Penguins（PENGU）が11.7%下落するなど、多くのミームコインが値を下げています。

先週のFRBによる利下げも市場の追い風とはならず、投資家の心理は中立的な状態です。

このような下落局面でも、変動を利用して取引機会を探る動きがあります。

その一つとして、急騰前のミームコインをスキャンするツールSnorter Botが、新たな選択肢として注目されています。

イーサリアム・ソラナ今後に影響を与えるSnorter Bot

Snorter Botは、価格が急騰する前のミームコインを見つけ出し、個人トレーダーに優位性をもたらす取引ツールです。

トレーダーが不利な出口流動性になることを防ぎ、早期に有利なポジションを確保する機会を提供します。

その強みは、ソラナ（SOL）とイーサリアム（ETH）の保留中の取引をスキャンし、新しいトークンのローンチを取引所などに表示される前に瞬時に検出する能力にあります。

1秒未満の高速スワップとMEV保護機能により、クジラによるフロントランニングなどを防ぎつつ、安全な初期エントリーを実現します。

流動性や契約の検証、詐欺チェックといったスマートフィルターも搭載し、リスクを低減します。

さらに、実績あるトレーダーのウォレットを模倣して、自動で収益性の高い取引に追随できるコピートレーディング機能も利用できます。

このことから、Snorter Botは、イーサリアムとソラナ今後の動向に影響を与えることが見込まれています。

取引のストレスを軽減、Snorter Botプレセールに参加



FOMOに駆られ、自信をなくしてしまうミームコイントレードをSnorter Botは変革します。

この自動取引ボットは、流動性チェックやラグプル防止フィルターにより、意思決定のストレスを軽減し、一日中チャートを眺める必要をなくします。

また、実績あるウォレットの取引を真似るコピートレーディング機能も搭載しており、憶測に頼らない戦略的なアプローチを実現します。

現在、SNORTトークンのプレセールが公式サイトで開催されており、SOL、ETH、クレジットカードなどで参加可能です。

推奨されるBest Walletを利用すれば、購入したトークンの管理やローンチ後の請求もスムーズに行えます。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。