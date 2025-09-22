リップル、10月に高騰か？1750万ドル調達のアルトコインも話題

This content is provided by a sponsor

リップル（XRP）は20日、10月に向けて価格が大きく上昇する可能性を示す3つの強気シグナルが観測されたと報じられました。

9月に入り、リップルの価格は当記事執筆時点で月間5%の上昇を記録しています。

これは同期間のビットコイン（BTC）の2.5%、イーサリアム（ETH）の4%を上回るパフォーマンスです。

このような状況下で、時価総額トップ3の暗号資産（仮想通貨）の中でリップルが価格上昇を牽引しています。

月末から10月にかけて、大規模な上昇相場に入る可能性があります。

リップル今後に強気見通し｜テクニカル指標とマクロ経済が示す上昇の根拠

テクニカル分析の観点から、リップル今後には複数の強気の兆候が現れています。

まず、強気相場への転換を示唆するフォーリングウェッジと呼ばれるチャートパターンを40日ぶりに上方へブレイクしました。

さらに、市場参加者が強く意識する心理的節目である3ドルの抵抗線を突破したことも、重要な強気シグナルと捉えられます。

こうしたチャート上の動きに加え、マクロ経済の動向も追い風となる可能性があります。

17日に発表された米FRBによる利下げは市場の流動性を高めるため、一般的に仮想通貨のようなリスク資産への資金流入を促す好材料と見なされます。

市場に供給された新たな資金は、リップルをはじめとするアルトコインへの関心を高める可能性があります。

この追い風は、既存の仮想通貨だけでなく、市場全体の新たなイノベーションにも好影響を与えます。

ビットコインの進化形、注目アルトコインBitcoin Hyper



特に注目されているのが、ビットコイン（BTC）の潜在能力をさらに引き出すことを目的としたビットコイン・レイヤー2という分野です。

その中でも大きな期待を集めているのがBitcoin Hyper（HYPER）です。

このプロジェクトは、ビットコインの強固なセキュリティを土台としながら、トランザクションの遅延や手数料の高さといった課題を解決することを目指しています。

Bitcoin Hyperは、ソラナ（SOL）の高速処理技術を採用することで、ビットコインの安全性とソラナの速度を両立させるという画期的なアプローチを取っています。

これにより、ビットコインを単なる価値の保存手段から、多様なアプリケーションが展開できる、より多目的で流動性の高い資産へと進化させようとしています。

その期待の高さは、プレセール段階で既に1750万ドルもの資金調達に成功していることからも伺えます。

専門家の価格予想によれば、HYPERは2025年末までに0.21ドルに達し、長期的には2030年に0.78ドルまでの上昇が見込まれています。

HYPERの購入は、公式サイトからイーサリアム（ETH）やクレジットカードを利用して可能です。

そのため、Bitcoin Hyperのように確かな技術基盤と画期的なアイデアを組み合わせたプロジェクトが、将来のアルトコインシーズンを牽引する存在として期待を集めています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。