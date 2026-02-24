トランプ政権の関税引き上げでBTC下落、おすすめ仮想通貨は？

Key Notes

トランプ政権が世界的な関税率を15%に引き上げ、ビットコイン価格が下落した.

過去の傾向から、初期の混乱後に市場が回復し上昇相場に向かう可能性が指摘されている.

高速処理を目指すBitcoin Hyperのプレセールが3,157万ドル以上の資金を集めている.

トランプ政権は23日、世界的な関税率を15%に引き上げると発表しました。

関税引き上げがビットコインに与える影響

連邦最高裁判所が政府の以前の関税率を無効とする判決を下した数日後、新たな関税措置が導入され、暗号資産（仮想通貨）市場は反応を示しています。

ビットコイン（BTC）は週末から下落傾向となり、過去24時間で3.24%下落しました。一時的に6万5,000ドル（約1,014万円）を割り込んだ後、現在は反発を見せています。

過去にも同様の貿易摩擦が市場を揺るがしたことがあります。2018年や昨年の動向を振り返ると、初期の混乱の後に市場が適応し、回復に向かう傾向が見られました。経験豊富な市場参加者は、この状況を冷静に見極めています。

今回の背景には複雑な事情があります。最高裁が国際緊急経済権限法を用いた広範な関税措置を不適切と判断したため、トランプ大統領は1974年通商法第122条を活用する方針に転換しました。

一時的に最大15%の関税を適用する権限を行使し、SNSを通じてその決定を公表しています。

現在の市場は弱気に見えますが、長期的な視点を持つ専門家もいます。報道によると、過去の価格急落後に長期的な上昇相場が訪れたパターンが指摘されています。関税引き上げは短期的にはドルを支えますが、長期的にはドル安を招くとの見方もあります。

注目を集めるBitcoin Hyperのプレセール

市場が変動する中、ここ数カ月間はBitcoin Hyper（HYPER）のプレセールが注目を集めています。

第1四半期の取引所上場を控え、価格変動の影響を受けにくい選択肢として関心が高まっています。将来的なBitcoinHyper価格予想に期待を寄せる投資家も増えており、プレセールはすでに3,157万ドル（約49億2,492万円）以上の資金を調達しています。

同プロジェクトは、ソラナ・バーチャル・マシンを統合し、高速な処理と低コストを実現するビットコインのレイヤー2ネットワークを構築しています。ビットコインの強固なセキュリティを維持しながら、多様な分散型アプリケーションを利用できる環境を提供します。

また、分散型ブリッジを通じて安全に資産を移動させることが可能です。

HYPERはネットワークのネイティブトークンとして機能し、ガス代の支払いやガバナンスへの参加に利用されます。スマートコントラクトの監査は完了しており、総供給量は210億枚に制限されています。メインネットの立ち上げと主要取引所への上場は、今四半期末に予定されています。

参加方法はシンプルで、公式サイトにウォレットを接続し、イーサリアム（ETH）やBNB買い方を確認した上で手続きを行います。現在の価格は1トークンあたり0.013676ドル（約2.1円）となっています。市場が揺れ動く中、実用性を提供するプロジェクトの動向が注視されています。

Bitcoin Hyperを見てみる next

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。