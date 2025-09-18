ミームコインPEPENODE、120万ドル調達｜次のドージコイン？

This content is provided by a sponsor

史上初のミームコイン仮想マイニングゲームPEPENODE（PEPENODE）は17日、プレセール資金調達額120万ドルを突破しました。

市場はアルトコインシーズンに移行しつつあり、次に本格的なミームコインの波が来ると予測される絶好のタイミングでの達成となります。

プロジェクト開始後は、ユーザーは仮想マイニングを通じてぺぺコイン（PEPE）やファートコイン（FARTCOIN）などのトークンを獲得できます。

この独自の仕組みは、プレセールの早期参加者に大きな先行者利益をもたらします。

ミームコイン おすすめPEPENODEが提案する戦略的マイニング

昨年、ぺぺコインは初期投資家に最大20.9倍の利益をもたらし、ファートコインは1年足らずで評価額が4000万ドルから20億ドルへ急騰しました。

これらの成功は、ミームコインがいかに急速に成長するかを証明しています。

1000億ドル規模へ回復しつつあるミームコイン市場では、こうした確立されたトークンが次のスーパーサイクルを牽引すると期待されています。

しかし、もしこれらのコインをマイニング活動に加えてボーナス報酬として獲得できるとしたらどうでしょうか。

ミームコインおすすめPEPENODEは、ノードを戦略的に組み合わせることで、ミームコインを定期的に生み出す仕組みを提供します。

これは、ミームコインのマイニングを戦略的で楽しい活動に変える、新しいコンセプトです。

PEPENODE、プレセールから高利回りステーキングが可能

PEPENODEは、自身でマイニングリグを設計し、ぺぺコインなどのミームコインを獲得する戦略的な仮想マイニングゲームです。

ゲーム内では、特性を持つ資産ノードを戦略的に組み合わせることで利回りが決まり、最適化されたリグにはボーナス報酬も与えられます。

パフォーマンスが良くない場合は、ノードを追加したり売却したりすることもできます。

また、ゲーム本編は開発中ですが、プレセール購入者はトークンをすぐにステーキングでき、年率1083%もの変動利回りを得ることが可能です。

この仕組みは、ゲームのローンチ前から参加者の関心を高く保ち、継続的な報酬を提供します。

仮想マイニングで稼ぐPEPENODE、ドージコイン今後にも影響

PEPENODEは、暗号資産（仮想通貨）で初となるMine to Earnをコンセプトにしたミームコインです。

ドージコイン（DOGE）のように高価な物理的ハードウェアを必要とせず、マイニングを仮想化・ゲーム化することで、誰でも能動的に収益を得られる新しい体験を提供します。

これは、他の多くのミームコインが採用する受動的なステーキングとは一線を画すもので、ドージコイン今後の動向にも影響を与えます。

この画期的な仕組みが成功すれば、仮想通貨の新たな基準となる可能性を秘めており、先行者利益を得る絶好の機会がプレセール中の今かもしれません。

公式サイトでは、イーサリアム（ETH）、バイナンスコイン（BNB）、テザー（USDT）やクレジットカードなどで購入できます。

また、プロジェクトのスマートコントラクトはCoinsult社による監査も完了しており、コードの安全性が確認されているため、安心して参加することが可能です。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。