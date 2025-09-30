PEPENODE、ICOで150万ドル突破｜ビットコインマイニングに追い風か

This content is provided by a sponsor

世界初の仮想マイニングプロジェクトであるPEPENODE（PEPENODE）は、ICOで150万ドルを突破しました。

このプロジェクトは、エネルギーと資本を大量に消費する従来の暗号資産（仮想通貨）マイニングを、戦略的でゲーム化された獲得方法に変えています。

2025年はソロマイナーにとって記念すべき年となり、個人採掘者がビットコイン（BTC）のブロックを解き、高額な報酬を獲得する事例が相次ぎました。

しかし、ビットコインマイニングの難易度上昇と高額な運営コストが課題となる中、PEPENODEの仮想マイニングモデルが2026年の次なるトレンドとして注目を集めています。

現在プレセール段階にあり、トークン価格は0.0010788ドルとなります。

ビットコインマイニングの現状と今後

2025年、約5人のソロマイナーがビットコインマイニングで成功を収めました。

2月10日にはブロック883181を解いたマイナーが約30万ドルを獲得し、7月4日にはブロック903883で約35万ドルの報酬を得たマイナーが登場しています。

これらの成功は、マイニング難易度が過去最高を記録する中で達成されました。

しかし、ビットコインマイニングは個人事業者が生き残るには極めて困難です。

試算によると、米国で電力料金が1kWhあたり0.04ドルから0.06ドルの場合、最適化された設備でも1BTCの採掘に3万4176ドルから5万1264ドルを費やします。

この莫大なコストが、PEPENODEのような仮想マイニングプロジェクトへの注目を高める要因となっています。

PEPENODEが提案する新しいマイニングモデル

PEPENODEは、マイニングの力学を根本から再構築しました。

すべてのマイニング活動は仮想的に行われ、プレイヤーは自身のサーバールームを構築し、ノードを追加することで暗号資産を生成できます。

ホワイトペーパーによると、イーサリアムブロックチェーン上に構築されており、ERC-20トークン規格を使用しています。

これにより、主要なウォレット、取引所、DeFiツールとの互換性が確保されました。

ゲーム化されたマイニングでは、プレイヤーは報酬を最大化するために戦略的に考える必要があります。

適切なノードを組み合わせ、設備を改良することが、より大きな暗号資産の払い出しにつながるのです。

施設が優れているほど、PEPENODEだけでなく、ぺぺコイン（PEPE）やファートコイン（FART）といったミームコインを獲得する機会も増えていきます。

PEPENODEが遊んで稼ぐゲームと一線を画す点は、持続可能性にあります。

プレイヤーが仮想施設をアップグレードするたびに、使用されたPEPENODEの約70%が永久にバーン（焼却）されます。

この仕組みはエコシステムを健全に保ちながら、トークンの価値を高める可能性があります。

ICO成功の背景と今後の展望

PEPENODEトークンは、実用性とミーム文化の交差点に位置しています。

ミームとしての強さと実際的な実用性を兼ね備えている点が評価され、アナリストはPEPENODEを次の100倍になる可能性のあるミームコインと評しています。

PEPENODEは200万ドルのマイルストーンに近づいており、今週中にも達成される可能性があります。

参加するには、公式サイトにアクセスしトークンを確保します。決済にはETH、BNB、USDT、クレジットカードやデビットカードが使用できます。

購入者はBest Walletを介して接続でき、PEPENODEはBest Walletの新規プロジェクト審査ツール「Upcoming Tokens」に掲載されています。

プロジェクトのスマートコントラクトはCoinsultによって監査されており、初期の導入者はコードのセキュリティについて安心感を得られます。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。