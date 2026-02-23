SOL67%急落で50ドル割れ懸念｜次のアルトコインに資金集中か

This content is provided by a sponsor

暗号資産（仮想通貨）ソラナ（SOL）は21日、2025年9月に記録した過去最高値から約67%下落し、84ドル付近で推移しています。

相次ぐインフラ障害が市場の不安を増幅させる中、アルトコイン全体への資金選別が加速しており、次なる有望銘柄を探す投資家の動きが活発化しています。

ソラナを揺るがすインフラ問題、アルトコイン市場に動揺

SOL価格は過去最高値から67%という大幅な調整を経て、現在84ドル付近での推移が続いています。

この急落の背景には、ネットワークインフラにまつわる一連の問題が重なりました。

1月、ノードをクラッシュさせる可能性のある脆弱性が発覚し、バリデーターへの緊急アップデートが要請。

サンティメントのレポートによると、当時半数以上のバリデーターが旧バージョンのまま稼働しており、ネットワーク全体がリスクにさらされる事態となりました。

2月にはさらに、米国発のトラフィックが欧州・アジアを経由するネットワーク障害も発生しています。

こうした出来事が重なり、アルトコインSOLは一時96ドルまで急落。

アナリストは「100ドルのサポートを失ったことで、74ドルや50ドルへの下落シナリオも視野に入る」と警告を発しており、市場参加者の間で50ドル割れへの懸念が広がっています。

新規ウォレットは増加、それでも資金は動いた

価格の下落圧力が続く一方で、ネットワークの利用状況には注目すべき動きが見られます。

サンティメントが公表した2月のデータでは、新規ウォレットの作成数が着実に増加していることが確認されました。

市場センチメントが悪化する中でも、エコシステムへの新規参入が止まっていないことを示しています。

取引所からの資金流出が流入を上回る傾向も継続しており、保有者が売却よりも外部ウォレットへの移動を選んでいることが読み取れます。

テクニカル面では、資金調達率が大幅なマイナスに傾いており、短期的なショートスクイーズが発生した場合には114ドル付近への急反発を予想する声もあります。

アプリ開発企業Zoraがソラナネットワークへ新製品を移行させた事例も報告されるなど、開発者コミュニティの活動は依然として続いています。

価格の低迷とは対照的に、エコシステムとしての底堅さは保たれている状況です。

アルトコイン選別が進む今、注目集めるBTCレイヤー2

SOLをめぐる不透明感が続く中、アルトコイン投資家の資金は技術的な裏付けを持つプロジェクトへと向かっています。

そうした選別の流れで注目を集めているのが、ビットコイン（BTC）のレイヤー2スケーリングソリューションBitcoin Hyper（HYPER）です。

Bitcoin Hyperは、ソラナの仮想マシン（SVM）エンジンを活用することで、ビットコインが抱えてきた高い取引手数料・遅い処理速度という課題の解決を目指しています。

スマートコントラクトやDeFiの機能をビットコインのエコシステムに組み込む設計は、両者の強みを掛け合わせた革新的なアプローチとして評価されています。

現在プレセール段階にあるBitcoin Hyperは、すでに3150万ドル以上の資金を調達しており、6億5000万トークン以上がステーキングに参加。

プレセール価格は約0.0137ドルに設定されており、価格が段階的に上昇する設計のため、早期参加を検討する投資家も増えています。

プレセールはまもなく次のステージへ移行予定で、詳細はBitcoin Hyper公式サイトで確認できます。

取引所への上場やエコシステムのさらなる開発も予定されており、長期的な成長を見据えたステーキング機能も提供されています。

SOLの技術基盤を応用しつつ、ビットコインの信頼性と流動性を組み合わせたBitcoin Hyperは、次世代の仮想通貨市場を牽引する可能性を持つプロジェクトとして注目を集めています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。