DeFi関連アルトコインUNI急騰、その背景と1000倍期待の仮想通貨は？

This content is provided by a sponsor

大手分散型取引所（DEX）のユニスワップは26日、プロトコル手数料の徴収範囲を拡大するガバナンス投票を開始した。

この提案を受け、ユニスワップの独自トークンであるUNIは、過去24時間で約15%上昇した。

この上昇率は、ビットコイン（BTC）の4.7%やイーサリアム（ETH）の8.5%を上回っている。

ユニスワップ収益増加の可能性

この提案は、手数料スイッチと呼ばれる仕組みを8つの追加チェーンに広げる内容を含んでいる。新しい階層ベースのv3手数料システムを、すべての流動性プールに標準で適用する。

さらに、新しく作成されるプールでのプロトコル手数料の徴収も自動化される予定だ。

推定によると、この変更は年換算で約2,700万ドルの収益を新たに追加する可能性がある。

すでにアルトコインUNIのバーンに使用されている約3,400万ドルに上乗せされる形となる。

手数料スイッチは、プラットフォームの取引手数料の一部を流動性提供者からプロトコル自体に振り向ける仕組みだ。

集められた手数料収益は、UNIトークンの買い戻しやバーンなどに使われ、プラットフォームの取引量とこれから伸びる仮想通貨としてUNIの市場価値を直接結びつける役割を果たしている。

自動化による効率化

今回のガバナンス提案は、トランザクションの制限により2つのオンチェーン投票に分割されて実施されている。

新しい仕組みを導入することで、ガバナンスが個別にプールを有効にする手間が省ける。

手数料の階層に基づいて、すべての流動性プールにプロトコル手数料が均一に適用されるようになる。

新しいv3プールでの手数料徴収が自動化されることで、手動での介入が大幅に減る。結果として、取引頻度の低いマイナーな取引ペア全体にわたっても収益の徴収が広がる可能性がある。

昨年末の手数料スイッチ導入の第1段階以来、ユニスワップはすでに550万ドル以上のUNIをバーンしてきた。

仮想通貨市場全体が反発する中、長期的な影響は、手数料の引き上げがレイヤー2ネットワークでの流動性競争力にどう影響するかにかかっている。

手数料に敏感なトレーダーやマーケットメーカーが、よりコストの低い他のプラットフォームへ移動する可能性も考えられる。

報道によると、2026年第1四半期にユニスワップは約312万ドルの粗利益を記録した。以前の期間では実質的にゼロだった状態から大きな変化を見せている。

投票が可決されれば、ユニスワップは複数のチェーンで収益を生み出すプロトコルへの移行を確実なものにする。

新たなレイヤー2技術に注目

ユニスワップのような大手プラットフォームがレイヤー2ネットワークを活用して効率化を図る中、ビットコインのエコシステムにおいてもレイヤー2ソリューションへの関心が急速に高まっている。

その中で特に注目を集めているのが、Bitcoin Hyper（HYPER）だ。同プロジェクトは、ソラナ仮想マシン（SVM）エンジンを採用することで、ビットコインのネットワーク上に高速かつ低コストな取引環境を構築している。

Bitcoin Hyperは、単なる決済ネットワークであったビットコインにスマートコントラクトやDeFi機能をもたらす画期的な試みとして評価されている。

プレセールではすでに3,100万ドル以上の資金調達に成功。また、約37%という高いステーキング利回りを提供しており、ネットワークへの参加を強力に後押ししている。

ビットコイン価格が低迷する中、より安価で迅速な取引を可能にするBitcoin Hyperの需要はさらに拡大すると予想される。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。