Crypto veteraan Arthur Hayes waarschuwt voor een aanzienlijke correctie waarbij Bitcoin zou kunnen dalen naar $100.000 en Ethereum naar $3.000 in augustus 2025. De voormalige CEO van BitMEX baseert zijn bearish voorspelling op macro-economische factoren die volgens hem een onvermijdelijke marktcorrectie zullen veroorzaken voordat de volgende bull run kan beginnen.

Arthur Hayes, een van de meest gerespecteerde stemmen in de crypto industrie, heeft zijn zorgen geuit over de huidige marktcondities. In zijn analyse wijst hij erop dat de Bitcoin koers momenteel te hoog is in vergelijking met fundamentele macro-economische indicatoren.

De ex-BitMEX CEO baseert zijn voorspelling op Federal Reserve beleid, liquiditeitsstromen en institutionele positionering. Hayes suggereert dat de huidige Bitcoin waardering niet duurzaam is gegeven de monetaire omstandigheden en dat een correctie naar $100K onvermijdelijk lijkt.

Voor Ethereum voorziet Hayes een vergelijkbare correctie naar $3.000, wat een significante daling zou betekenen vanaf huidige niveaus. Deze voorspelling heeft aanzienlijke aandacht getrokken in de crypto gemeenschap vanwege Hayes’ track record van accurate marktvoorspellingen.

Arthur Hayes predicts $BTC could hit $100K and $ETH drop to $3K due to pressure from the US Tariff Bill & poor liquidity.

But he just dumped over $8M in $ETH, $4.6M $ENA, and 38B $PEPE in the last 6 hours 🫣

Bullish tweet – Bearish move? pic.twitter.com/8giBrgFk6C

— Louis (@louis03_BTC) August 2, 2025