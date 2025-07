James Wynn deelde onlangs een pessimistische voorspelling voor de nabije toekomst van de cryptomarkt. Hij waarschuwt voor een grote crash van de altcoinmarkt. Hoeveel waarde kan er aan deze voorspelling gehecht worden?

James Wynn deelt pessimistisch vooruitzicht voor cryptomarkt

James Wynn is een crypto analist die bekend staat om zijn gewaagde crypto strategieën. Het is geen geheim dat Wynn niet bang is om een groot risico te nemen. Dit heeft hem zowel grootse winsten als immense verliezen opgeleverd.

Zo wist hij $182.000 om te zetten in $33,8 miljoen via PEPE. Tegelijkertijd verloor hij binnen een dag ook al eens $100 miljoen via een Bitcoin positie.

Veel van zijn trades deelt hij op zijn X kanaal. Hier deelt hij ook vaak zijn voorspellingen voor de cryptomarkt. Hij bleek al snel populair en heeft inmiddels al bijna 400.000 volgers.

Recentelijk deelde James Wynn een voorspelling waarin hij BTC naar $113.000 ziet gaan en ETH naar $3000. Tegelijkertijd voorspelt hij een grote crash voor de altcoinmarkt.

$BTC is going to $113,000

$ETH is going to $3,000 Alts will CRASH HARD. Prepare for impact… pic.twitter.com/hP7aYRp9nd — James Wynn 🤴 (@JamesWynnReal) July 25, 2025

Toch moeten zijn voorspellingen met een korreltje zout worden genomen, aangezien hij het net zo vaak mis heeft als juist heeft. Om deze voorspelling nu beter te analyseren gaan we verder kijken hoe de nabije toekomst voor Bitcoin en Ethereum eruit ziet.

Gaan BTC en ETH crashen?

De recente uitspraak van Wynn lijkt met name gebaseerd te zijn op het recente sentiment van de Bitcoin koers en bredere cryptomarkt. Vandaag is de koers namelijk met bijna 3% gedaald richting de $115.000. De dag begin nog met een waarde boven de $118.000.

Bitcoin heeft hierdoor dus al meer dan $3.000 van zijn waarde verloren. Deze daling vindt plaats nadat de Bitcoin koers juist lang in staat was om zijn niveau rond de $118.000 te behouden.

Maar als er nu naar het technische fundament van Bitcoin wordt gekeken, dan lijkt er inderdaad een daling mogelijk te zijn richting de $113.000. De RSI is namelijk niet meer overtuigend en zowel de momentum indicator als het MACD-histogram geven verkoopsignalen af.

De recente ontwikkeling van de Bitcoin koers heeft er ook voor gezorgd dat het nu onder zowel zijn 10-daagse als 20-daagse EMA is gezakt. Hiermee lijkt het technische fundament van Bitcoin er minder belovend uit te zien.

Naast Bitcoin voorspelde Wynn ook dat Ethereum richting de $3000 gaat. Op het moment van zijn X post was Ethereum namelijk bezig aan een verlies. Maar dit verlies werd al snel verholpen en Ethereum is op dit moment zelfs een van de beter presterende altcoins.

Ethereum is ook nog altijd meer dan $3650 waard en is over de afgelopen 24 uur zelfs met een kleine 0,7% gestegen. Dit is met name te danken aan een sterk technisch fundament waarbij de Ethereum koers meer waard is dan zijn EMA’s en het MACD-histogram een koopsignaal afgeeft.

De RSI wijst daarnaast met een waarde van rond de 50 op een evenwicht tussen koop en verkoopdruk.

Dat altcoins een daling doormaken lijkt een mogelijkheid, een bull run lijkt in ieder geval niet nabij, maar Ethereum lijkt voorlopig nog niet richting de $3000 te gaan.

De voorspelling van James Wynn lijkt dan ook enigszins genegeerd te kunnen worden. Het lijkt met name een manier om meer aandacht te winnen van zijn volgers. Zijn voorspelling lijkt gebaseerd te zijn op het recente sentiment van de markt, zonder dat er naar de technische fundamenten is gekeken.

In het geval van Ethereum lijkt er niets aan de hand te zijn zolang de koers zijn waarde boven de $3500 behoudt. Met dat in het achterhoofd lijkt het dus ook nog altijd interessant voor investeerders om andere veelbelovende altcoins te overwegen. Het zijn niet alleen de grote altcoins die overwogen moeten worden, ook nieuwere crypto projecten kunnen veel winsten met zich mee brengen. Een voorbeeld van de beste crypto om te kopen is Snorter Bot.

Snorter Bot ($SNORT) – brengt trading terminal naar Telegram chat

Snorter Bot is bezig met de ontwikkeling van een trading terminal voor het Telegram platform. Op deze manier wil het van een simpele Telegram chat een unieke trading terminal maken. Deze trading terminal zal voorzien worden van functies zoals geautomatiseerde swaps, copy trades, snipes en nog veel meer.

Ondanks deze utility staat de vormgeving van dit project nog altijd in het teken van een klassieke meme coin. Dit project wordt daarom vormgegeven door Snorter het aardvarken. Het is de hilarische vormgeving die dit project nu wil combineren met de unieke utility van een trading terminal zodat het viraal kan gaan binnen de bredere cryptomarkt.

Trying to sleep at night knowing that it only takes 1 good trade to become a millionaire pic.twitter.com/zXLslnBIRV — Snorter (@SnorterToken) July 23, 2025

Snorter Bot wordt aangedreven door de native $SNORT token. Deze token zal initieel ontwikkeld worden voor de Solana blockchain, maar uiteindelijk ook beschikbaar zijn op Ethereum, BNB, Polygon en Base. Deze token zal ook verantwoordelijk zijn voor belangrijke functies inclusief geavanceerde MEV-bescherming.

Deze native $SNORT token bevindt zich nu ook in zijn presale fase. Dat betekent dat gebruikers op dit moment de kans hebben om tegen aanzienlijke korting in te stappen bij dit project. Omdat deze presale gebruik maakt van een stijgende prijsstrategie zal vandaag instappen garant staan voor de laagst mogelijke instapprijs.

