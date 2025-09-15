De financiële markten tellen af naar 17 september, de dag waarop de Federal Reserve het rentebesluit bekendmaakt. Volgens de meeste analisten is een verlaging van 25 basispunten inmiddels zo goed als ingeprijsd, met een kans van 93% volgens CME FedWatch. Maar de werkelijke impact reikt verder dan Wall Street of traditionele aandelen. In het huidige klimaat van hoge inflatie, vertragende groei en zwakke arbeidsdata, kan een Fed renteverlaging de katalysator zijn voor een nieuwe fase van de crypto bull run.

Renteverlaging en de crypto markt

De timing van deze renteverlaging is cruciaal. Terwijl inflatie nog steeds stevig is (CPI 2,9% en kern PPI op 2,8%), verliest de Amerikaanse arbeidsmarkt momentum. Payroll groei stagneert, werkloosheid blijft op 4,3% en eerdere cijfers zijn neerwaarts bijgesteld.

In dit macroklimaat zitten traders en beleggers op ruim $7,4 biljoen aan Amerikaanse money market funds. Dit zijn kortlopende, rentegevoelige producten die aantrekkelijk zijn in tijden van hoge rente. Maar zodra de rente daalt, vermindert hun rendement, en kunnen miljarden dollars richting risicovolle assets zoals aandelen, goud en Bitcoin gaan.

Volgens analisten van onder andere Carson Research is de huidige situatie vergelijkbaar met eerdere momenten waarbij renteverlagingen bij de S&P 500 tot stevige winsten leidden. In 20 van de 20 gevallen sinds 1980 steeg de index gemiddeld 14% binnen een jaar na de verlaging. Bitcoin en crypto profiteren doorgaans zelfs nog sterker, gezien hun hogere bèta ten opzichte van traditionele markten.

Wat gaat Bitcoin doen bij 25 of 50 bps?

Bitcoin bevindt zich op het moment van schrijven rond de $115.000, iets onder het all-time high van augustus. De markt is duidelijk in afwachting. Als de Fed kiest voor de verwachte 25 bps cut, kan dat op korte termijn zelfs voor wat ‘sell the news’ volatiliteit zorgen. Dat effect zagen we eerder in situaties waar de verlaging al volledig was ingeprijsd.

Maar als de Fed verrast met een 50 bps verlaging, ontstaat er een ander scenario. Mogelijk komt er paniek onder shortposities en een versnelling van de koopdruk. Niet alleen crypto, maar ook goud (momenteel op $3675 per ounce) en techaandelen zouden in dat geval fors profiteren. Bitcoin zou dan snel richting de $130.000 – $150.000 kunnen klimmen, geholpen door liquiditeit die de markt in stroomt.

Waarom ligt de beslissing zo gevoelig?

De Fed opereert momenteel tijdens een spannende periode. Verlagingen stimuleren groei, maar komen riskant over zolang inflatie niet onder controle is. Toch wijzen dalende werkgelegenheidscijfers, verminderde consumptie en een afvlakkende PPI erop dat er ruimte is voor een gunstiger beleid.

The Federal Reserve is expected to cut interest rates by a quarter point this week, aiming to counter a slowing economy. While inflation remains high, the move could ease borrowing costs for consumers. @RebeccaJarvis reports on what it means for your wallet. pic.twitter.com/EaPKb3NIFC — Good Morning America (@GMA) September 15, 2025

Een renteverlaging wordt door markten nu gezien als het startschot voor een langere versoepelingscyclus, met mogelijk meerdere verlagingen in 2025. En zoals we weten: lagere rente betekent hogere waarderingen voor assets zoals crypto.

Crypto traders en institutionele partijen speculeren hier al maanden op. De global crypto market cap staat op $4,14 biljoen en zou, bij een gunstig signaal op 17 september, door kunnen schieten naar nieuwe records.

Crypto verwachting voor Q4

De grote vraag is niet alleen wat de Fed op 17 september doet, maar vooral hoe het gecommuniceerd wordt. Wordt het een eenmalige verlaging of de start van structurele verruiming? De boodschap zal bepalend zijn voor het sentiment op korte en lange termijn.

Voor wie zich afvraagt wat Bitcoin gaat doen, ligt het antwoord dus deels bij Jerome Powell. Eén besluit en één zin tijdens de persconferentie kan de richting bepalen van miljarden aan kapitaal. En de crypto markt weet, dat als het geld eenmaal begint te bewegen, gaat het sneller dan waar dan ook.

