De huidige Bitcoin koers handelt rond de $79.700 nadat BTC kort piekte boven $80.000. Deze Bitcoin rally volgt op een geopolitieke wending én een korte termijn short squeeze. Toch ligt er tegelijk een waarschuwing op tafel die de stemming snel kan keren.

Trumps Project Freedom geeft Bitcoin koers een duw

President Trump kondigde op 3 mei via Truth Social aan dat de Verenigde Staten neutrale schepen veilig uit de Straat van Hormuz gaan loodsen. Het militaire onderdeel van die operatie, Project Freedom, startte op 4 mei. CENTCOM zet onder andere geleide raketten destroyers, ruim honderd vliegtuigen en zo’n 15.000 militairen in om de doorvaart veilig te maken.

Door dat besluit zakte de oliepremie en stroomde kapitaal terug naar risico assets. Bitcoin profiteerde direct: ongeveer +1,9% in 24 uur, een piek boven $80.000 en zo’n $218 miljoen aan short posities die in vier uur tijd werden geliquideerd. Voor wie een Bitcoin koers verwachting volgt is dit het belangrijkste Bitcoin nieuws van vandaag.

BREAKING: Bitcoin breaks above $80,000 for the first time in 4 months. 218,000,000 worth of shorts were liquidated in the past 4 hours. $70 billion added to Crypto market today. pic.twitter.com/tIipWvniHV — Bull Theory (@BullTheoryio) May 4, 2026

Trump crypto effect: waarom dit BTC niveau telt

De $80.000 is psychologisch én technisch belangrijk. Sinds 31 januari heeft Bitcoin dit niveau niet meer aangetikt. Het trump crypto effect zorgt nu voor de doorbraak. Een definitieve break boven deze zone zou de rally in een nieuwe fase brengen, terwijl een terugval onder dit niveau een tegenreactie kan uitlokken.

De cijfers van vandaag op een rij:

De huidige Bitcoin koers ligt rond de $79.700, kort onder de piek van $80.000

Een 24 uurs verandering van ongeveer +1,9% maakt dit een sterke Bitcoin rally

Marktkapitalisatie van Bitcoin staat boven de $1,57 biljoen

Trigger: Trumps Project Freedom en de bredere risk-on stroom

Bitcoin technische analyse waarschuwt voor afkoeling

Niet iedereen gelooft dat deze beweging doorzet. Analist Ali Martinez deelde op 2 mei een Bitcoin technische analyse waarin de TD Sequential indicator op de 3-daagse chart een sell signaal afgaf. Dat is volgens hem de eerste grote bearish kentering van 2026.

Het signaal wijst op een correctie van 1 tot 4 candles op de 3-daags chart, oftewel zo’n 3 tot 12 dagen lichte druk. Het eerste downside doel ligt op $67.500. Houdt BTC dat niveau niet, dan kan een diepere afdaling volgen richting $40.000 tot $50.000.

A new sell signal has just flashed for Bitcoin $BTC. The Tom DeMark (TD) Sequential indicator is signaling trend exhaustion on the 3-day chart, marking the first major bearish pivot of the year. This setup anticipates a 1 to 4-candlestick correction on the 3-day timeframe.… pic.twitter.com/NNhYWBvXDa — Ali Charts (@alicharts) May 2, 2026

Wat gaat Bitcoin doen rond $80.000?

Voor handelaren die op zoek zijn naar welke crypto kopen of hun positie willen aanpassen, is de $80.000 het ankerpunt. Breekt Bitcoin er overtuigend doorheen, dan opent dat de weg naar hogere niveaus. Houdt de weerstand stand, dan past een voorzichtigere koers.

Bitcoin nieuws om in de gaten te houden

De komende dagen draait alles om twee zaken: de uitvoering van Project Freedom en de reactie van de markt op het $80.000 niveau. Loopt de operatie soepel, dan blijft de risico bereidheid hoog. Komt er extra weerstand uit Iran of breekt de prijs onder $79.000, dan kan dat de rally afremmen.

Voor beleggers betekent dit kortom: deze Bitcoin rally heeft zowel brandstof als een rem. Wie een nieuwe Bitcoin koers verwachting wil maken of kijkt naar opkomende crypto, wacht best op een duidelijke richting boven of onder $80.000. Want wat gaat Bitcoin doen? Dat hangt nu vooral af van de geopolitiek, de trump crypto agenda en het koersverloop rond deze sleutelweerstand.