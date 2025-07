5 memecoins met 1000x potentieel – meme mania 2025 barst los

Wat zijn de beste meme coins om nu in te investeren? De huidige bull market geeft genoeg aanleiding tot een zoektocht naar kleine, minder bekende memecoins die een grote groeipotentie hebben. Wij hebben voor jou de markt geanalyseerd en zijn tot een memecoin top 5 gekomen met 1000x groeipotentieel.

Bitcoin groeit met 60%

Bitcoin steeg flink sinds begin april: de token staat nu rond de $120.000, waar een kwartaal geleden nog ‘slechts’ $75.000 werd genoteerd. De groei van 60% is met name te danken aan grote institutionele investeerders, die mede dankzij Bitcoin ETF’s gemakkelijk in kunnen stappen.

Ook Donald Trump deed met zijn bedrijf Trump Media (waar hij officieel niet aan het roer staat) een duit in het zakje. Het bedrijf kocht namelijk voor $2,1 miljard aan tokens. Minstens 18.500BTC zit nu in de toch al diepe zakken van de Trump familie.

Trump media now has 2/3 of their liquid holdings held in #Bitcoin and they are now in the Top 5 of all companies #Bitcoin holdings 😮 pic.twitter.com/xysl1EkMlV — CryptoCurrency News (@CryptoBoomNews) July 22, 2025

Aangezien Trump ook beslissingen neemt over crypto reguleringen en de Amerikaanse Bitcoin reserves, ligt de schijn van belangenverstrengeling op de loer. Dit lijkt echter geen invloed te hebben op de Amerikaanse kiezer of de houding van republikeinse politici.

Na een periode waarin Bitcoin enorm in waarde steeg, is het Ethereum die als eerste het stokje overneemt. Een dergelijk proces hebben we in het verleden vaker gezien en vormt doorgaans een scharnierpunt van een Bitcoin market naar een altcoin market.

Ethereum neemt stokje over

Afgelopen week steeg Ethereum met 55%, terwijl bij Bitcoin (12%) juist wat gas teruggenomen werd. Tegelijkertijd deden ook tokens als Cardano en XRP uitstekende zaken – zij groeiden met respectievelijk 41% en 50%.

Van een altseason is echter nog geen sprake. Dit is pas het geval wanneer 75% van de grootste tokens het over een langere periode beter doet dan Bitcoin. Toch lijkt dit aanstaande te zijn, aangezien investeerders binnenkort hun winsten uit Bitcoin, Ethereum en Ripple zullen trekken en op zoek gaan naar kleine crypto’s om in te investeren.

Meme coins met een lage marktkapitalisatie hebben in dit geval de grootste potentie om x1000 rendementen (of meer) te halen, zeker wanneer zij erin slagen een grote community aan te trekken of een zekere mate van utiltity bieden. Welke memecoin heeft wat ons betreft de meeste kansen?

#1 TOKEN6900 – Memecoin gebouwd voor groei

Wij vermoeden dat TOKEN6900 na de exchange listing weleens een van de snelst groeiende memecoins zou kunnen worden. Men gaat voor een exchange listing met een marktkapitalisatie van slechts $5 miljoen, wat veel ruimte geeft voor een explosieve groei. Van deze beoogde market cap is in de presale inmiddels al $1 miljoen opgehaald.

TOKEN6900 heeft ruim 40% van haar budget gereserveerd voor marketing. Het doel is om hiermee een grote community aan te trekken, die bereid is om de token ook na de eerste stijgingen te blijven steunen. TOKEN6900 zet met name in op liefhebbers van shitcoins en bizarre projecten, met slogans als ‘Peak Brain Rot Finance’ en een werkelijk unieke vormgeving.

Voor traders die nu instappen zijn er extra rendementen beschikbaar in de vorm van vroegtijdige staking (momenteel 57% rewards) en crypto airdrops, waarvoor 5% van het budget is gereserveerd. Hoe eerder je erbij bent, hoe hoger je winsten. Wacht dus niet te lang met het investeren in deze memecoin met 1000x potentie!

Nu naar de TOKEN6900 presale

# 2 Ribbita by Virtuals – Uitdager AI memecoins?

De relatief nieuwe meme coin Ribbita by Virtuals ($TIBBIR) heeft met een marktkapitalisatie van $77 miljoen nog steeds de ruimte om flink te groeien. Het is een als meme coin vormgegeven AI project, dat als doel heeft de efficiëntie en veiligheid van blockchains te vergroten. Het heeft dan ook banden met Ribbit capital, een investeringsfonds dat graag inzet op nieuwe financiële technologieën.

$TIBBIR heeft momenteel een stealth status, wat wil zeggen dat er nog geen transparantie gegeven kan worden over doelstellingen of technologische aspecten. Wel is de interesse onder meme coin liefhebbers groot – mogelijk kan de token binnenkort x1000 halen.

# 3 Dogan – Hulk Hogan meme coin met potentie

Een van de bijzondere aspecten van meme coins is dat hun ontwikkelaars razendsnel instappen op het nieuws. Een principe als ‘Too Soon’ kennen zij daarbij niet. Een goed voorbeeld is de Meme Coin Dogan, die al enkele minuten na de bekendmaking van het overlijden van het worstelicoon een marktkapitalisatie van $45.000 haalde.

Dogan zou gemakkelijk 1000x kunnen gaan, aangezien het een typische combinatie is van de humor die meme coins kenmerkt en de focus op de actualiteiten. Daarbij moet niet vergeten worden dat Hogan een aanhanger was van Donald Trump en zijn cryptobeleid.

# 4 Let’s Bonk – Meme coin met nieuw platform voor memecoins

In de afgelopen dagen heeft Let’s Bonk ($letsBONK) de nodige aandacht getrokken. Het platform is een op meme coin BONK geïnspireerd platform waarop liefhebbers hun eigen cryptomunten kunnen maken, vergelijkbaar met Pump.Fun.

Let’s Bonk wordt veel gebruikt door liefhebbers van memecoins, en is qua volume op sommige dagen Pump.Fun al voorbijgestoken. Desondanks is de marktkapitalisatie laag, slechts $5 miljoen. Dat geeft Let’s Bonk zeker de mogelijkheid om x1000 te halen.

# 5 Daddy Trump – Kan politieke meme coin spotlights pakken?

Mark Rutte noemde Donald Trump tijdens een officiële persconferentie ‘Daddy’, tot afschuw van de internationale gemeenschap en tot groot plezier van de Amerikaanse president zelf. Mocht deze bijnaam blijven hangen, bijvoorbeeld onder de MAGA-beweging of bij analisten van Fox News, dan kan de waarde van Daddy Trump ($TADDY) flink stijgen.

Met een marktkapitalisatie van $24.750 kan de memecoin enorme stijgingen laten zien, maar is ook het risico groot. Het huidige handelsvolume blijft wat achter bij de potentie die rondom deze token hangt. Toch kan een gokje op deze potentiële 1000x zeker de moeite waard zijn.