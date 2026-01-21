UBS bank CEO Sergio Ermotti zegt het hardop bij CNBC: blockchain wordt onmisbaar voor banken. Dat geluid komt van een van de grootste banken ter wereld. De crypto markt luistert mee. Wat gaat crypto doen in 2026 als dit soort namen zo praten en ligt een nieuw altseason dan voor de hand?

UBS bank ziet blockchain als vaste bouwsteen

In het interview dat rondgaat op X zie je Ermotti rustig en duidelijk praten. Geen hype. Geen grootse beloftes. Wel een heldere boodschap. Banken kunnen niet om blockchain heen als ze efficiënter willen worden. Snellere afwikkeling. Lagere kosten. Minder tussenlagen.

BREAKING: $7 TRILLION UBS BANK CEO SAYS CRYPTO IS THE FUTURE OF BANKING AND FINANCE! pic.twitter.com/rM3J9BUxIy — Altcoin Daily (@AltcoinDaily) January 20, 2026

Hij maakt wel een duidelijke scheiding. Blockchain is volgens hem de toekomst. Crypto zelf blijft volgens UBS vooral speculatief. Dat verschil is belangrijk. Toch voelt dit niet bearish. Integendeel. Als een bank als UBS dit zegt op zo’n podium, dan schuift traditionele finance weer een stap richting de crypto markt. Dit nieuws komt net nu BTC, ADA en XRP dalen door de Trump dreiging.

Crypto markt krijgt steun van grote namen

UBS bank doet dit niet alleen met woorden. De bank werkt al jaren met blockchain. Ze gebruiken het voor interne betalingen via “UBS Digital Cash”. Daarmee kunnen ze sneller geld verplaatsen tussen verschillende valuta. Ook tokenization speelt een grote rol. Via “UBS Tokenize” worden obligaties en fondsen als digitale tokens uitgegeven.

Voor gewone klanten blijft UBS voorzichtig. Direct crypto kopen of bewaren is geen standaard dienst. Wel zien ze dat rijke klanten, vooral in Azië, interesse tonen. Daarom biedt UBS daar crypto ETF’s aan. Indirect, maar wel binnen duidelijke regels.

Dat laat zien waar we nu staan. Banken willen de technologie. Ze willen controle. En ze willen vertrouwen houden. Dat is precies waar de crypto markt langzaam naartoe groeit.

Wat gaat crypto doen met zorgen over veiligheid

Ermotti noemt ook iets wat banken vaker noemen, de veiligheid op de lange termijn. In het gesprek komt quantum computing voorbij. Het idee is simpel. Als computers ooit extreem krachtig worden, kunnen ze bestaande beveiliging kraken. Dat is geen probleem van vandaag. Maar banken denken vooruit.

Dit klinkt misschien spannend, maar het is geen reden om crypto af te schrijven. Er wordt al gewerkt aan nieuwe vormen van beveiliging die hiertegen bestand zijn. Voor UBS is dit vooral een reden om stap voor stap te bewegen. Eerst testen. Dan opschalen. De beste altcoins kunnen hiervan profiteren op de lange termijn.

Wat zegt de Altseason index?

Dan de markt zelf. De Altcoin Season Index van CoinMarketCap staat nu op 26. Dat is duidelijk nog Bitcoin season. Altcoins doen het als groep nog niet beter dan bitcoin. De grafiek over de afgelopen 90 dagen laat dat ook zien. Na een opleving begin januari zakte het momentum weer weg.

Dit betekent niet dat altcoins dood zijn. Het betekent wel dat het grote geld nog niet breed roteert. Eerst trekt Bitcoin aan, daarna volgen altcoins pas. Dat patroon zagen we vaker in eerdere cycli.

Voor een echte altseason wil je zien dat de index richting 75 gaat. Daar zijn we nu ver van verwijderd. Maar de bodem lijkt wel rustiger dan eind 2025. Daarmee zijn alle ogen in de markt gericht op welke crypto gaan stijgen in 2026.

Altseason in 2026 hangt af van één ding

De uitspraken van UBS bank geven vooral vertrouwen. Niet omdat ze crypto prijzen, maar omdat ze blockchain normaal maken. Als banken wereldwijd deze tech omarmen, ontstaat er ruimte voor serieuze toepassingen. En daar profiteren sterke altcoin projecten uiteindelijk van.

Een explosie komt niet door interviews alleen. Die komt als kapitaal verschuift. Als Bitcoin stabiliseert. En als beleggers weer risico durven nemen. Dan kan een altseason snel gaan.

Voor nu is dit geen startschot. Wel een duidelijk signaal. Grote banken staan niet meer aan de zijlijn. Ze bouwen al mee. En dat maakt de vraag wat gaat crypto doen in 2026 alleen maar relevanter. De markt moet het nog laten zien. Maar de richting is helder.

