Crypto Golden Cross signaleert start van Q4 altseason met grote kansen voor ETH, ADA, SOL, XRP en Snorter Bot.

Verschillende signalen wijzen op een mogelijk sterke periode voor altcoins. Onder andere door de recent bevestigde Crypto Golden Cross lijkt het erop dat veel cryptocurrencies klaarstaan voor een opwaartse beweging. Vooral het vierde kwartaal laat traditioneel hogere rendementen zien, versterkt door institutionele investeringen, netwerkupgrades en toenemende liquiditeit. Welke beste altcoins kunnen het meest profiteren van deze Q4 altseason?

Crypto golden cross markeert mogelijk begin altseason

De altcoin golden cross is bevestigd. Deze technische indicator ontstaat wanneer de 50-daagse gemiddelde koers boven het 200-daagse gemiddelde kruist, wat historisch gezien een sterke bullish trend aanduidt voor de beste altcoins. In de post op X van Ash Crypto is duidelijk te zien dat dit signaal zich recentelijk heeft voorgedaan, vergelijkbaar met een soortgelijke situatie in 2021.

Destijds leidde deze Crypto Golden Cross tot een spectaculaire stijging van de totale altcoin marktkapitalisatie. Toen nam het toe met maar liefst 140% in slechts enkele maanden. Veel individuele altcoins verdriedubbelden zelfs, terwijl sommige tokens een stijging van vijf keer hun waarde zagen binnen een periode van twee maanden. Vaak markeren dit soort bewegingen de start van een altseason, waarin alternatieve cryptocurrencies aanzienlijk outperformen ten opzichte van Bitcoin.

Q4 is potentieel sterk voor beste altcoins

Historisch gezien presteren de beste altcoins in het vierde kwartaal vaak beter dan in andere periodes van het jaar. Er is meestal meer interesse van institutionele beleggers tegen het einde van het jaar. Grote investeerders zorgen voor extra kapitaal dat de koersen kan opdrijven, vooral bij de beste altcoins met sterke fundamentals.

Daarnaast speelt nieuws over technologische upgrades een rol. Veel projecten lanceren nieuwe functies, netwerkverbeteringen of belangrijke partnerships richting het einde van het jaar, waardoor het vertrouwen van de markt toeneemt. Dit soort updates trekken zowel nieuwe beleggers als bestaande houders aan, wat vaak leidt tot hogere handelsvolumes.

Ook de liquiditeit in de markt neemt in deze periode vaak toe. Mensen en bedrijven verplaatsen kapitaal, sluiten boekjaren af of investeren winsten opnieuw. In combinatie met de huidige Crypto Golden Cross lijkt Q4 2025 dan ook een periode waarin veel altcoins aanzienlijk kunnen gaan profiteren.

Welke beste altcoins het meeste kunnen profiteren

Niet alle altcoins stijgen even hard, maar tokens met sterke fundamentals, actieve communities en innovatieve use cases hebben de grootste kans om te profiteren. Layer 1 projecten, DeFi protocollen en opkomende Layer 2 oplossingen zijn vaak de meest in het oog springende kandidaten. Beleggers kunnen kijken naar projecten met recente netwerkupgrades, toenemende adoptie en voldoende liquiditeit om de potentiële winst te maximaliseren.

Welke crypto nu kopen?

Gezien de huidige marktomstandigheden en de verwachte kracht van Q4 2025, is het een uitstekend moment om te overwegen in veelbelovende altcoins te investeren. Maar welke crypto kun je nu het beste kopen?

Een van de stabielste altcoins op de markt blijft Ethereum (ETH). Het is de afgelopen jaren een top crypto gebleven dankzij brede institutionele interesse en een sterk netwerk. Veel beleggers zien het dan ook als een betrouwbare keuze tijdens bullish markten.

Ook Cardano (ADA) laat de laatste tijd positieve signalen zien. Recent heeft het een aantal belangrijke weerstanden doorbroken, waardoor analisten verwachten dat de koers verder kan stijgen. Het netwerk focust op duurzame groei en slimme contracten, wat het aantrekkelijk maakt voor lange termijn investeerders.

Bij ontwikkelaars en gebruikers wordt Solana (SOL) steeds populairder. Dit komt doordat het snelheid en lage transactiekosten combineert. Met recente investeringen en projecten die op het netwerk draaien, heeft SOL potentieel om in de komende maanden te profiteren van een bredere altcoin rally.

Tot slot profiteert Ripple (XRP) van een toenemende adoptie, vooral op het gebied van grensoverschrijdende betalingen. Met nieuwe ontwikkelingen en partnerschappen blijft XRP een interessante keuze voor beleggers die willen inspelen op de komende bullish bewegingen in de cryptomarkt.

Crypto golden cross bevestigt dat beste altcoins klaarstaan voor een Q4 rally

Voor beleggers die willen inspelen op deze historische trend, kan het nuttig zijn om een mix van bewezen altcoins en veelbelovende nieuwe crypto projecten te overwegen. Door te focussen op tokens met solide fundamenten en sterke marktacceptatie, kunnen beleggers hun kansen vergroten om te profiteren van de verwachte altseason in Q4.

Met de Crypto Golden Cross bevestigd en de geschiedenis van 140% winst in 2021 als referentie, staan de beste altcoins klaar voor een mogelijk krachtige rally. Voor beleggers betekent dit dat het nu een interessant moment kan zijn om te kijken naar de beste altcoins en strategisch posities in te nemen.

