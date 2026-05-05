Cardano nieuws: open interest piekt op $452 miljoen

Open interest is het totale aantal openstaande contracten op de derivatenmarkt. Een hoge open interest betekent dat er veel kapitaal aan het werk is. Op maandag klom de open interest naar $452,52 miljoen, vergeleken met $433,60 miljoen op vrijdag. Die groei komt vooral door long posities en niet door shorts die uitstappen.

Voor wie wil traden via crypto futures, is dit een belangrijke graadmeter. Hoe meer geld in de markt zit, hoe groter de kans op stevige bewegingen op de Cardano koers.

Whales blijven ADA kopen: wat gaat Cardano doen?

Wat gaat Cardano doen op korte termijn? De crypto whales geven hun antwoord met daden. In drie dagen tijd verzamelden zij meer dan 10 miljoen ADA. Het aantal portemonnees met meer dan 10 miljoen ADA staat nu op 424, het hoogste niveau in vier maanden.

Het totaal aantal Cardano houders groeit door naar boven de 4,5 miljoen accounts. Voor wie nog twijfelt over Cardano kopen of niet: deze cijfers laten zien dat het slimme geld zijn keuze al heeft gemaakt.

Scorechain integratie en Leios upgrade leveren positief Cardano nieuws

Op 4 mei voegde Scorechain Cardano toe aan haar compliance platform. Dat is software die banken, beurzen en bewaarders gebruiken om transacties te volgen en risico’s in te schatten. Pierre Kaklamanos van de Cardano Foundation noemt het cruciaal: grote instellingen willen duidelijke regels voordat zij in een blockchain stappen.

Tegelijkertijd nadert de Leios upgrade. Deze update moet de transactiesnelheid verhogen van 10 naar 500 per seconde. Dat is een sprong van 50 keer en opent de deur naar grotere apps en meer volume.

Cardano koers analyse: ADA richting $0,32 of daling naar $0,22?

De grafiek laat twee paden zien. Bij een uitbraak boven $0,30 ligt de weg naar $0,32 open, met $0,37 als vervolgdoel. Faalt de munt en valt de koers onder $0,245? Dan kan ADA terugzakken richting $0,22.

Waarom stijgt Cardano niet harder ondanks dit positieve nieuws? Het antwoord zit in de afwachtende stemming bij retail. Whales kopen, maar het brede publiek kijkt nog van de zijlijn toe. Pas als kleine traders instappen, zal de Cardano koers echt doorpakken. Wie de vraag heeft of dit het juiste moment is voor Cardano kopen of niet, doet er goed aan deze grens scherp te volgen.

Wat verwacht de markt nu van de Cardano koers?

De optelsom van stijgende open interest, whale aankopen, een nieuwe compliance partner en de naderende Leios upgrade tekent een sterk plaatje. Toch blijft de ADA koers in een nauwe range hangen. Het Cardano nieuws wijst de goede kant op, maar de markt wacht op een trigger.

Wat gaat Cardano doen de komende weken? Lezers houden best de $0,30 grens in de gaten. Een doorbraak daar zou waarschijnlijk een nieuwe golf aanjagen. Pas als de retail markt wakker wordt, krijgen we echt antwoord op de vraag waarom stijgt Cardano niet sneller.