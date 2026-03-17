Cardano stond vandaag kort in de top 10 van grootste cryptomunten op CoinMarketCap. ADA wist door een stijging even plek 10 te bereiken, maar staat inmiddels weer op plek 11, net onder Hyperliquid.

De marktwaarde van Cardano ligt rond de 10,25 miljard dollar, terwijl Hyperliquid daar net boven zit. Het verschil is klein, waardoor de ranglijst snel kan wisselen.

Cardano zakt terug naar plek 11

Cardano wist kort de top 10 binnen te komen na een stijging van de koers. Die positie hield niet lang stand. Door lichte druk op de koers zakte ADA snel weer terug.

Cardano staat nu opnieuw op plek 11 onder Hyperliquid in de CoinMarketCap ranking. De positie hangt direct samen met de marktwaarde, die meebeweegt met de koers.

De marktwaarde is de totale waarde van alle munten in omloop. Kleine koersbewegingen kunnen daardoor al zorgen voor verschuivingen in de ranglijst.

Handel rond ADA blijft actief

Ondanks de daling blijft de activiteit rond ADA hoog. Op de futuresmarkt nam de interesse toe. Futures zijn contracten waarmee handelaren speculeren op een toekomstige prijs.

De open interest ligt rond 508 miljoen dollar. Dat wijst op actieve handel, al kan dit ook zorgen voor extra schommelingen in de koers.

Update van het netwerk blijft in beeld

Naast de koers kijkt de markt ook naar de volgende update van Cardano. Het netwerk bereidt zich voor op de Van Rossem hard fork. Dit is een grote software-update van de blockchain.

Volgens Intersect vormt Cardano Node 10.7.0 de basis voor deze upgrade. De update wordt eerst getest voordat deze naar het hoofdnetwerk gaat.

Analist Celal ziet ADA richting 1 dollar bewegen bij herstel

Op X deelde analist Celal Kucuker een langetermijnanalyse van Cardano. Volgens hem blijft ADA zich bewegen binnen een bredere neerwaartse structuur, maar ontstaan er tekenen van stabilisatie op lagere niveaus.

In zijn scenario noemt hij verschillende prijsniveaus:

0,97 dollar: eerder bereikt niveau in de vorige beweging

0,20 dollar: zone waar de koers eerder steun vond

0,75 dollar: mogelijke herstelzone bij toenemende koopdruk

1 dollar: belangrijke volgende stap als momentum doorzet

Lagere steunzones en lange termijn verwachting

Tegelijk houdt hij rekening met een mogelijk lagere beweging. Daarbij wijst hij op belangrijke steunzones waar de koers kan opveren:

0,20 dollar: belangrijke steunzone

0,17 dollar: lager niveau waar de koers kan stabiliseren

Voor de langere termijn schetst Celal ook een ruimer scenario. In zijn analyse noemt hij een mogelijke beweging richting 5,67 dollar tegen 2027, afhankelijk van het marktsentiment en de verdere groei van het Cardano-netwerk.

Bitcoin Layer 2: waarom beleggers ook naar nieuwe projecten kijken

Veel beleggers volgen momenteel de ontwikkeling rond Cardano en het verlies van de top 10 positie. Tegelijk vragen sommigen zich af welke crypto de komende periode kan stijgen. Daardoor verschuift de aandacht bij een deel van de markt naar projecten die nog in een vroege fase zitten.

Een voorbeeld daarvan is Bitcoin Hyper ($HYPER). Dit project richt zich op het verbeteren van Bitcoin door snellere en goedkopere transacties mogelijk te maken via een Layer 2 oplossing.

Bitcoin Hyper presale en plannen voor 2026

De presale van Bitcoin Hyper heeft inmiddels meer dan 31,6 miljoen dollar opgehaald. Daarnaast biedt het project momenteel een staking APY van 37%. De lancering van het netwerk staat volgens de roadmap gepland voor het eerste kwartaal van 2026.

Het project speelt in op bekende beperkingen van Bitcoin. Transacties kunnen relatief langzaam zijn en kosten lopen soms op. Een Layer 2 oplossing probeert deze problemen te verminderen door transacties buiten het hoofdnetwerk te verwerken.

Let op: investeren in presales brengt risico’s met zich mee. Doe altijd eigen onderzoek.

