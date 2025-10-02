Een overdracht van bijna 460.000 Solana tokens ter waarde van meer dan $95 miljoen naar Coinbase trok flink wat aandacht. Zulke grote whale transfers naar exchanges brengen vaak extra verkoopdruk met zich mee, zeker in een fase waarin de markt zich in consolidatie bevindt. Kan de Solana-koers hierdoor binnenkort verder stijgen?

Solana koers blijft binnen stijgend kanaal

Ondanks de omvangrijke transfer bleef de Solana koers rond $222 bewegen. Dit prijsniveau ligt behoorlijk onder het all-time high van $294 maar markeert wel degelijk een stevig herstel, met een stijging van bijna 7% in de afgelopen 24 uur en meer dan 10% in de afgelopen maand.

Technische indicatoren laten zien dat de verkoopdruk wat afzwakt. De Directional Movement Index (DMI) geeft aan dat de -DI nog boven de +DI lag, wat betekent dat de bears een lichte voorsprong houden. Tegelijkertijd zakten beide lijnen terug, terwijl ook de Average Directional Index (ADX) minder kracht laat zien. Dit wijst op een verzwakkende trend.

Een ander signaal komt van de Parabolic SAR. Deze indicator staat nog net boven de candles maar beweegt steeds dichter richting een mogelijke draai naar onder de koers. Als dat gebeurt, duidt dit doorgaans op een afnemende neerwaartse druk.

On-chain data laat SOL herstel zien

Naast de technische signalen laat ook de on-chain data een herstel zien. Het aantal nieuwe SOL adressen op het netwerk steeg weer richting 1 miljoen per dag, na eerder te zijn gedaald tot onder de 700.000. Dit wijst op een toename van activiteit en interesse in het Solana netwerk.

Ook de zichtbaarheid op sociale media kanalen neemt toe. Solana’s Social Dominance steeg van ongeveer 3% begin september naar rond de 5,5% nu. Dat betekent dat Solana weer een groter aandeel heeft in de totale gesprekken binnen de crypto sector.

Deze combinatie van meer netwerkactiviteit en grotere online zichtbaarheid geeft een fundamenteel sterkere basis, ook al blijft er op korte termijn volatiliteit bestaan.

