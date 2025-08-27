De markt maakt zich op voor een nieuwe fase. De Bitcoin dominantie zakt terug en dat geeft altcoins de ruimte om te stijgen. Grote spelers zoals XRP, Cardano en Solana profiteren meteen, terwijl analisten speculeren dat dit het begin kan zijn van een echte altseason. Wat is de crypto verwachting voor de komende weken en welke zijn de beste altcoins om in te stappen?

Bitcoin dominantie breekt omlaag

Historisch gezien markeert een dalende Bitcoin dominantie vaak het startschot voor een altseason. Tijdens eerdere cycli daalde de dominantie tot wel 35%, waarna kapitaal massaal naar altcoins stroomde. Nu Bitcoin in consolidatie zit, zoeken beleggers nieuwe kansen in projecten die meer rendement kunnen opleveren.

De huidige situatie lijkt sterk op die eerdere fases. De Bitcoin koers blijft relatief stabiel, maar kapitaal stroomt zichtbaar richting altcoins. Dat is terug te zien in volumes. Meerdere top 20 coins noteren hoge winsten terwijl BTC nauwelijks beweegt.

Ethereum en Solana als koplopers deze altseason?

Binnen dit scenario springt Ethereum eruit. De crypto kreeg de laatste weken al een boost door geruchten over een ETF met staking. Met zijn diepe liquiditeit kan ETH snel profiteren van extra kapitaalstromen. Als de rally doorzet, kan de crypto een van de belangrijkste motoren van deze altseason worden.

Ook de Solana koers laat kracht zien. SOL is traditioneel een coin die vaak later in de cyclus explodeert, maar dit keer lijkt de munt eerder in beweging te komen. Voor traders wordt Solana genoemd als een van de beste altcoins om in de gaten te houden.

Historische patronen van altseizoenen

Elke altseason volgt grofweg hetzelfde patroon. Eerst consolideert Bitcoin, waarna Ethereum de leiding neemt. Zodra ETH beter presteert dan BTC, begint de bredere rotatie. Daarna volgen midcaps zoals Solana, Avalanche en Polkadot en in de laatste fase springen zelfs kleinere projecten en meme coins mee zoals PENGU.

Pengu looks ready to takeover Labor Day weekend with @HYAKMotorsports and @NASCAR! https://t.co/QdYaFjiLTv — Pudgy Penguins (@pudgypenguins) August 26, 2025

De data van eerdere cycli laat zien dat een altseason vaak kort maar krachtig is. Koersen kunnen in weken verdrievoudigen, maar correcties volgen net zo snel. Dit maakt timing en risicobeheer belangrijk. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met de crypto’s die gaan stijgen tijdens altseason.

Technische niveaus en signalen

Indicatoren bevestigen dat de markt klaar is voor beweging. De Bitcoin dominantie heeft een kritieke steunzone verloren en kan verder dalen richting 55%. Tegelijk liggen de RSI’s van grote altcoins in bullish gebied, wat ruimte geeft voor een nieuwe push omhoog.

Voor Ethereum wijzen analisten op $5000 als psychologische barrière. Voor Solana wordt $220 genoemd als eerste doel, terwijl Cardano boven de $1 kan uitbreken als de volumes aanhouden. Het zijn deze technische niveaus die traders scherp in de gaten houden om de kracht van de altseason te meten.

Crypto verwachting voor de komende maanden

De crypto verwachting blijft positief zolang Bitcoin niet plots hard wegzakt. Zolang BTC stabiel blijft, krijgen altcoins alle ruimte om te stijgen. Instroom vanuit institutionele hoek en ETF geruchten rond meerdere projecten versterken dit beeld.

Op langere termijn blijft volatiliteit een risico, maar voor de korte en middellange termijn lijkt het momentum bij altcoins te liggen. De markt heeft veel achterstand in te halen. Veel crypto’s noteren nog ver onder hun all-time highs. Dat maakt de kans op forse bewegingen groot.

Beste altcoins voor deze altseason

Beleggers kijken nu naar crypto’s met sterke ecosystemen en hoge liquiditeit. Ethereum, Solana, XRP en Cardano staan bovenaan de lijst, gevolgd door Avalanche en Polkadot als bewezen motoren van eerdere altseizoenen. Ook niche-projecten in AI en DeFi kunnen profiteren zodra de bredere markt op stoom komt.

The Altseason index is ripping. Send it much higher! pic.twitter.com/BYSYoLs5KL — CryptoGoos (@crypto_goos) August 27, 2025

Het blijft speculatief welke projecten het hardst stijgen, maar de rotatie is duidelijk. Geld verplaatst zich van Bitcoin naar altcoins. Voor wie deze trend goed weet te timen, kan deze altseason opnieuw legendarische winsten opleveren.

