Het Nederlandse crypto bedrijf Amdax heeft deze week maar liefst $35 miljoen opgehaald. Hiermee gaan ze de Amsterdam Bitcoin Treasury Strategy lanceren, Europa’s eerste initiatief waarbij een bedrijf zichzelf het doel stelt om 1% van de totale supply van Bitcoin te accumuleren. Deze stap doet sterk denken aan de aanpak van MicroStrategy, dat sinds 2020 miljarden in Bitcoin heeft geïnvesteerd. Nu lijkt Nederland klaar om deze rol in Europa op zich te nemen.

Wat is een Bitcoin Treasury en waarom Amdax dit doet

Een Bitcoin Treasury is kort gezegd een bedrijfsstrategie waarbij een organisatie haar overtallige kasmiddelen omzet in Bitcoin als lange termijn reserve asset. In plaats van cash of obligaties aan te houden, kiest het bedrijf voor Bitcoin als bescherming tegen inflatie en als middel om waarde te bewaren in een digitaal tijdperk.

Amdax verklaarde onlangs dat het Bitcoin ziet als het monetaire anker van de toekomst. Het nieuwe fonds zal institutionele partners aantrekken om gezamenlijk te investeren in Bitcoin en te profiteren van schaalvoordelen bij custody, compliance en liquiditeit.

Volgens de directie van Amdax is deze stap die ze onlangs gezet hebben ingegeven door een duidelijke trend, de crypto adoptie in Europa verschuift van speculatie naar strategische allocatie. Waar bedrijven eerder voorzichtig waren, zien ze Bitcoin nu steeds vaker als hedge tegen monetaire onzekerheid.

De ambitie: 1% van de totale Bitcoin supply

Het doel van Amdax, het accumuleren van 1% van de totale Bitcoin voorraad, is zeer ambitieus. Met een marktkapitalisatie van ruim $2,4 biljoen zou dat namelijk neerkomen op een investering van ongeveer $24 miljard. Hoewel het opgehaalde kapitaal van $35 miljoen slechts het begin is, is de strategie van het bedrijf wel duidelijk. Vroeg beginnen, schaal opbouwen en zo een Europees ecosysteem creëren rondom corporate Bitcoin ownership.

Volgens analisten is het echter onwaarschijnlijk dat één bedrijf daadwerkelijk 1% van de totale voorraad tokens in handen kan krijgen. Belangrijker is echter het idee erachter. Amdax laat zien dat Europese bedrijven steeds serieuzer kijken naar Bitcoin als strategische reserve-asset. Het initiatief kan andere organisaties inspireren om vergelijkbare stappen te overwegen, waarmee het fundament voor bredere adoptie in Europa wordt gelegd.

Corporate adoptie van Bitcoin in Europa versnelt

De aankondiging van Amdax volgt op recente rapporten van onder andere de Deutsche Bank, die voorspelt dat Europese bedrijven de komende jaren vaker Bitcoin op hun balans zullen opnemen. Volgens de bank speelt de groei van gereguleerde crypto-custody en duidelijkere regelgeving een cruciale rol in deze verschuiving.

💥BREAKING: BITCOIN SPOT ETF

💥BREAKING: BITCOIN SPOT ETF

VOLUME HIT $7.5 BILLION TODAY. INSTITUTIONAL FOMO IS HERE 🔥 I THINK $150K- $180K IS COMING !! pic.twitter.com/199ubXQOaC — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) October 7, 2025

Dit wordt nogmaals benadrukt door de bovenstaande tweet van Ashcryptoreal. Waar de Bitcoin koers de afgelopen maanden recordhoogtes bereikte dankzij ETF instroom in de VS, groeit in Europa nu de overtuiging dat Bitcoin thuishoort in bedrijfsreserves. De vraag ‘wat gaat Bitcoin doen’ verschuift daarmee van prijsvoorspelling naar meer strategisch beheer.

Nederland als koploper in crypto-regulering

De afgelopen jaren heeft Nederland zich ontwikkeld tot een van de meest crypto-vriendelijke landen van Europa. Toezichthouders als De Nederlandsche Bank (DNB) hebben duidelijke regels voor de registratie, klantenbescherming, en custody diensten. In tegenstelling tot sommige buurlanden kiest Nederland voor samenwerking tussen overheid en industrie in plaats van verbod en terughoudendheid.

Deze balans tussen veiligheid en innovatie maakt Amsterdam een logische thuisbasis voor de eerste Europese Bitcoin Treasury. Bovendien sluit het initiatief naadloos aan bij de toenemende interesse van institutionele beleggers in duurzame crypto oplossingen en gereguleerde infrastructuur.

Wordt Nederland het crypto centrum van Europa?

De lancering van Amdax’ Bitcoin Treasury zou een nieuw hoofdstuk kunnen starten voor crypto in Nederland. Waar de VS dankzij MicroStrategy een Bitcoin ETFs een voorsprong heeft, lijkt Nederland de eerste Europese hub te worden waar Bitcoinstrategieën voor bedrijven een ding worden.

Als andere Europese bedrijven en landen dit model zullen volgen, kan dit een kettingreactie veroorzaken naar meer corporate vraag, een stabieler marktsentiment en mogelijk zelfs een nieuwe Bitcoin rally in aanloop van het nieuwe jaar.

Amdax positioneert zich hiermee niet alleen als pionier in Europa, maar ook als brug tussen de TradFi en digitale monetaire toekomst. En als hun missie om 1% van alle Bitcoin te bezitten zelfs maar voor een beetje zou slagen, dan zou Nederland zo maar het nieuwe centrum van crypto in Europa kunnen worden. Echter is dit nog ver weg. Gelukkig zijn er ook hele aantrekkelijke altcoins die op de korte termijn flink kunnen stijgen.

