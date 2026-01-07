De Amerikaanse centrale bank pompte op 6 januari ruim 8 miljard dollar in het financiële systeem. Dat nieuws zorgt direct voor beweging op de cryptomarkt. Meer geld in omloop betekent vaak meer risico en dat is precies waar crypto van leeft. Welke crypto kopen nu de liquiditeit toeneemt en wat zegt dit over de crypto verwachting?

🚨 BREAKING: 🇺🇸 FED WILL INJECT $8.16B INTO US ECONOMY AT 8:00 AM ET THEY WILL CONTINUE INJECTING NEW LIQUIDITY EVERY WEEK BULLISH FOR CRYPTO AND BITCOIN!! pic.twitter.com/T5l2uwPH3e — ᴛʀᴀᴄᴇʀ (@DeFiTracer) January 6, 2026

De timing is opvallend. De markt was net rustig aan het herstellen en dan komt deze injectie eroverheen. Dat zie je terug in de grafieken. Vooral de XRP koers, Solana koers en Cardano koers laten duidelijke beweging zien op de 4 uur charts. Niet zomaar een tik omhoog, maar echt momentum.

XRP koers reageert het sterkst op extra liquiditeit

XRP schiet het hardst omhoog na het nieuws. De koers staat stevig boven de EMA’s, wat laat zien dat kopers de controle hebben. Elke kleine dip wordt snel opgekocht. Dat past bij een markt die opnieuw risico durft te nemen.

Tegelijk is XRP nu wel heet. De RSI staat hoog, wat simpel gezegd betekent dat de stijging snel ging. Dat is geen verkoopsignaal op zich, maar het vergroot wel de kans op een korte adempauze. Als XRP zo’n terugval gebruikt om steun te vinden, blijft het grotere plaatje bullish. De Ripple koers verwachting maakt het interessant voor de lange termijn, maar timing is hier alles.

Solana koers bouwt rustiger op

De Solana koers beweegt minder fel, maar oogt technisch sterk. De koers ligt netjes boven de belangrijkste korte gemiddelden. Dat wijst op een gezonde trend, zonder paniek of euforie. De RSI zit in een comfortabele zone. Niet te hoog, niet te laag.

Wat Solana nu tegenhoudt, is een zwaardere weerstand hoger in de grafiek rond $144. Daar lag eerder veel verkoopdruk. Als SOL daar doorheen breekt en blijft hangen, kan het tempo snel omhoog. Lukt dat niet, dan is een korte terugval logisch, zonder dat het beeld meteen negatief wordt. Solana voelt op dit moment als de stabielere keuze dankzij de gunstige koersverwachtingen van SOL.

Cardano koers herstelt, maar moet zich bewijzen

Bij Cardano koers zie je duidelijk herstel na een zwakke periode. De koers kruipt weer boven de korte EMA’s en de RSI trekt aan. Dat laat zien dat kopers terug zijn. Toch ligt er vlak boven de huidige koers een zone rond $0,47 waar het eerder misging.

Als ADA daar opnieuw wordt afgewezen, kan de koers makkelijk weer wat terrein prijsgeven. Wordt die weerstand juist doorbroken, dan kan Cardano verrassend snel meeliften op een bredere marktbeweging. Cardano loopt vaak iets achter, maar dat kan in een risk-on fase juist in het voordeel werken. Volgens de ChatGPT Cardano koers analyse kan ADA volgende 10x munt zijn na explosieve start van 2026.

Welke crypto kopen nu de markt weer durft?

Extra liquiditeit alleen zorgt niet voor een 10x. Dat gebeurt pas als er meerdere dingen samenkomen. Volume, vertrouwen en een duidelijk verhaal. Wat deze injectie wel doet, is het startschot geven voor nieuwe posities. Grote spelers wachten vaak niet tot alles zeker is.

Kijk je puur naar momentum, dan springt XRP eruit. De beweging is sterk en de aandacht is groot. Solana oogt technischer en rustiger, maar heeft ruimte als de weerstand breekt. Cardano is de underdog, die vooral profiteert als het sentiment breed positief wordt.

Waarom dit moment telt voor de crypto verwachting

De crypto verwachting hangt nu sterk af van vervolgacties. Blijft de liquiditeit komen en houdt de markt dit vast, dan kan januari het begin zijn van een veel grotere beweging. Valt het momentum weg, dan blijft het bij een korte opleving.

