Amerika heeft met de goedkeuring van de GENIUS Act een historische stap gezet richting duidelijke crypto regulering. De wet, die nu alleen nog wacht op de handtekening van president Donald Trump, biedt voor het eerst een wettelijk kader voor het gebruik en de uitgifte van stablecoins zoals USDT van Tether en USDC van Circle. Hoeveel effect kan dit hebben op de crypto markt?

De GENIUS Act

De GENIUS Act, voluit de “Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins” wet, werd met een overtuigende 308-122 stemming aangenomen in het Huis van Afgevaardigden. Dit gebeurde na een eerdere goedkeuring in de Senaat met 68-30 stemmen. Daarmee is het de eerste grote crypto gerelateerde wet die op het punt staat wetgeving te worden in de VS. Voor traders en bedrijven betekent dit eindelijk duidelijkheid over wat wel en niet mag met betrekking tot stablecoins.

Hoewel de meeste aandacht in de media uitgaat naar de strijd rond bredere crypto regulering, wordt deze stablecoin wet gezien als het fundament waarop verdere wetgeving gebouwd kan worden. Analisten zien het als een signaal dat Washington eindelijk in actie komt, met brede steun uit beide partijen.

The last major financial regulation bill was passed 15 years ago in response to the 2008 financial crisis.

De GENIUS Act geeft toezichthouders bevoegdheden om regels op te stellen voor uitgevende partijen van stablecoins. Dit betekent dat bedrijven zoals Tether en Circle zich zullen moeten schikken naar transparantie- en kapitaaleisen. Tegelijk opent het de deur voor traditionele financiële instellingen (bijv. Wall Street banken) om zelf gereguleerde stablecoins te ontwikkelen.

Hoewel sommige Democraten bezorgd zijn over mogelijke misbruik door financiële instellingen, zien veel analisten juist voordelen in het betrekken van institutionele spelers bij crypto. Het zou de adoptie van digitale valuta’s kunnen versnellen en het vertrouwen van het bredere publiek vergroten.

Gevolgen voor USDT en USDC

Voor gevestigde partijen zoals Tether en Circle betekent dit dat ze zich mogelijk moeten aanpassen aan strengere Amerikaanse regels. Vooral Tether, dat regelmatig kritiek krijgt op het gebrek aan transparantie, zal onder het nieuwe wettelijke kader meer openheid moeten geven.

Voor traders is het goed nieuws dat het risico op een plots stablecoin verbod of slechte regelgeving in de VS afneemt. Het vergroot de kans dat USDT en USDC bruikbaar blijven in het Amerikaanse financiële systeem, zeker nu ook banken zelf stablecoins mogen ontwikkelen.

Wat doet Trump?

President Donald Trump heeft zich nadrukkelijk gepositioneerd als voorstander van crypto innovatie. Eerder dit jaar riep hij tijdens een conferentie in het Witte Huis op tot snelle actie en stelde hij een deadline vast voor het zomerreces van het Congres. Die deadline werd met de goedkeuring van de GENIUS Act gehaald, een belangrijke overwinning voor Trump en zijn crypto partners binnen de Republikeinse Partij.

Tijdens de Crypto Week in juli wist Trump met een last minute lobby enkele twijfelende Republikeinen alsnog achter de wet te krijgen. Zijn rol in het proces wordt gezien als doorslaggevend voor de timing en inhoud van de wetgeving.

Wat betekent dit voor de toekomst van crypto?

Hoewel de GENIUS Act een doorbraak vormt, zien insiders de aanstaande “Digital Asset Market Clarity Act” (de CLARITY Act) als de echt belangrijke wet van de sector. Die wet moet duidelijke regels opstellen voor alle digitale activa en exchanges, en die is ondertussen naast de GENIUS Act ook aangenomen.

Tenslotte is ook de Anti-CBDC Act aangenomen in het Huis. Toch blijft die politiek gevoeliger en zal vermoedelijk meer weerstand krijgen. Voor nu is de focus van de industrie volledig gericht op het voorbereiden van de stablecoin wet en de implementatie door toezichthouders.

