De Amerikaanse politiek en Bitcoin komen opnieuw samen in het nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een kandidaat voorgedragen om voorzitter te worden van de Amerikaanse centrale bank. Opvallend is dat deze kandidaat Bitcoin eerder omschreef als het “nieuwe goud”. Dat roept vragen op bij veel beleggers. Wat betekent zo’n uitspraak voor de Bitcoin koers en voor de toekomst van crypto?

De kandidaat heet Kevin Warsh. Trump heeft hem officieel voorgedragen bij de Amerikaanse Senaat. De Senaat is het deel van het Amerikaanse parlement dat zulke benoemingen moet goedkeuren. Als Warsh wordt aangenomen, kan hij vier jaar lang voorzitter worden van de Federal Reserve. Dat is de centrale bank van de Verenigde Staten.

Fed-kandidaat noemt Bitcoin het nieuwe goud

Warsh is geen onbekende binnen de financiële wereld. Hij werkte eerder al bij de Federal Reserve tussen 2006 en 2011. Daarna werd hij onderzoeker bij het Hoover Institution van Stanford University. Dat is een economisch onderzoekscentrum in de Verenigde Staten.

"If #bitcoin never existed gold would be rallying even more right now, but I guess if you are under 40 bitcoin is your new gold," says Kevin Warsh. pic.twitter.com/1xp16aE8QS — Squawk Box (@SquawkCNBC) January 6, 2021

Opvallend is dat Warsh al jaren positief spreekt over Bitcoin. In een interview met de Amerikaanse tv-zender CNBC in 2021 zei hij dat veel jonge mensen Bitcoin zien als het nieuwe goud. Goud wordt al eeuwen gebruikt als waardeopslag. Volgens Warsh vervult Bitcoin voor een nieuwe generatie mogelijk dezelfde rol.

Ook in latere interviews bleef hij positief. In een gesprek in 2025 zei Warsh dat Bitcoin beleidsmakers iets kan leren over financiële systemen. Volgens hem kan het laten zien wanneer economische regels goed werken en wanneer niet.

Wat betekent dit voor Bitcoin en de cryptomarkt

De Federal Reserve speelt een belangrijke rol in de wereldeconomie. De centrale bank bepaalt bijvoorbeeld de rente in de Verenigde Staten. Beslissingen van de Fed hebben vaak invloed op financiële markten, waaronder de cryptomarkt.

Daarom volgen crypto-handelaren deze benoeming nauwkeurig. Een voorzitter die openstaat voor Bitcoin kan invloed hebben op hoe beleidsmakers naar digitale valuta kijken. Dat betekent niet automatisch dat regels veranderen, maar het kan wel invloed hebben op het gesprek binnen de politiek.

Ook binnen het recente Bitcoin nieuws zorgt de nominatie voor aandacht. De Bitcoin koers reageert vaak sterk op politieke ontwikkelingen. Wanneer grote instellingen of beleidsmakers positief spreken over Bitcoin, groeit de interesse onder beleggers.

Sommige analisten nemen dit soort ontwikkelingen daarom mee in hun Bitcoin koers verwachting, omdat politiek en beleid steeds vaker invloed hebben op de cryptomarkt.

Politieke discussie rond de benoeming

De benoeming van Warsh moet nog worden goedgekeurd door de Senaat. Dat proces kan politiek gevoelig zijn. Sommige politici vinden dat de Federal Reserve volledig onafhankelijk moet blijven van de president.

De Amerikaanse senator Chuck Schumer zei bijvoorbeeld dat Warsh duidelijk moet maken dat hij de onafhankelijkheid van de centrale bank zal beschermen. Zonder die garantie kan er volgens hem weerstand ontstaan tegen de benoeming.

Het is nog niet duidelijk wanneer de Senaat over de nominatie gaat stemmen. Tot die tijd blijft de discussie rond Bitcoin, de centrale bank en de rol van digitale activa waarschijnlijk doorgaan.

