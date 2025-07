De Amerikaanse overheid blijkt nog maar 28.988 Bitcoin in bezit te hebben. Dat is slechts 15% van het totaal dat lange tijd werd aangenomen. Deze onthulling kan flinke gevolgen hebben voor de Bitcoin koers en zet druk op de plannen van Donald Trump om strategische bitcoin reserves op te bouwen.

Van 200.000 naar 28.988 BTC in Bitcoin reserves

Uit documenten blijkt dat de Amerikaanse overheid minder Bitcoin bezit dan gedacht. In plaats van 200.000 BTC is er nu nog maar $3,4 miljard aan geclaimde Bitcoin van de overheid. De rest van de Bitcoin zou in handen zijn van federale diensten zoals de FBI of DEA, maar die mogen deze niet zomaar verkopen. Het grootste deel betreft zogenoemde “seized assets” uit criminele zaken, die nog juridisch in behandeling zijn of terug moeten naar slachtoffers.

🇺🇸 JUST IN: The U.S. government confirms it holds just 28,988 $BTC, far less than the widely assumed 200,000+. If the Bitcoin Reserve Act passes, the U.S. would need to buy 1,000,000 BTC on the open market. Let that sink in. 🚀 h/t: L0la L33tz pic.twitter.com/QcgtjqcOTu — CryptosRus (@CryptosR_Us) July 16, 2025

Verschil tussen geconfisqueerd en geclaimd maakt groot verschil

Het verschil tussen geconfisqueerde Bitcoin en daadwerkelijk geclaimde bitcoin is belangrijk. Alleen bij definitieve forfeiture mag de overheid het bezit inzetten zoals ze wil. Die 28.988 BTC vallen in die categorie. Alle andere BTC is juridisch nog geen overheidseigendom. Als rechters besluiten dat deze tokens terug moeten naar de oorspronkelijke eigenaren, kan dat grote invloed hebben op de beschikbare voorraad van de Amerikaanse overheid.

Wat betekent dit voor Trumps Bitcoin reserves plannen?

Donald Trump heeft de laatste maanden crypto omarmd en wil van Bitcoin een strategisch bezit maken van de VS. Zijn plan is nationale Bitcoin reserves bouwen, vergelijkbaar met de goudreserve van Fort Knox. Maar deze nieuwste cijfers zetten die ambitie onder druk. Als de overheid 15% van de aangenomen voorraad in handen heeft, dan blijft er weinig over om als ‘reserve’ in te zetten.

TRUMP: “WE CREATED THE U.S. STRATEGIC $BTC RESERVE AND THE UNITED STATES DIGITAL ASSETS STOCKPILE, BUT WE ARE NOT DONE YET.” pic.twitter.com/ZY2fIGaOvO — The Wolf Of All Streets (@scottmelker) June 12, 2025

Bovendien is de markt niet vergeten dat onder president Biden al eerder grote hoeveelheden Bitcoin zijn verkocht. Dat leidde toen tot onrust en een tijdelijke daling van de Bitcoin koers. De kans bestaat dat marktpartijen nu opnieuw nerveus worden, zeker als onduidelijk blijft hoeveel BTC nog daadwerkelijk in handen van de overheid is en of dat zo blijft.

Effect op Bitcoin koers en marktsentiment

De timing van deze onthulling is gevoelig. De Bitcoin koers staat sterk en investeerders hopen juist op een verdere opwaartse beweging. Het nieuws dat de Amerikaanse overheid 85% minder van zijn reserves heeft, roept vragen op. Is dit een voorbode van meer verkoop? Of betekent het juist dat het grootste verkooprisico inmiddels achter ons ligt?

Sommige investeerders vrezen dat de resterende reserves alsnog verkocht worden. Anderen denken dat de verkoopgolf van de afgelopen jaren nu grotendeels voorbij is, wat juist ruimte biedt voor een stabielere koersontwikkeling. Wat Bitcoin gaat doen op korte termijn hangt dus sterk af van hoe beleggers deze informatie interpreteren. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met welke crypto’s te kopen op dit moment.

De rol van transparantie in de cryptomarkt

Deze zaak laat zien hoe belangrijk transparantie is voor het vertrouwen in de cryptomarkt. Jarenlang werd aangenomen dat de Amerikaanse overheid grote hoeveelheden Bitcoin had. Nu blijkt dat veel van die Bitcoin nog steeds in een juridische grijze zone zitten. De onduidelijkheid hierover kan zorgen voor nervositeit bij beleggers, zeker in combinatie met politieke plannen die afhankelijk zijn van deze ‘reserves’.

Wat gaat Bitcoin doen?

Dat hangt dus niet alleen af van economische of technologische factoren, maar ook van politieke beslissingen. Als Trump zijn plannen wil doorzetten, zal hij mogelijk Bitcoin moeten bijkopen op de open markt, wat op zijn beurt de koers zou kunnen opdrijven. Tegelijkertijd blijft het risico bestaan dat de overheid bij juridische overwinningen alsnog grote hoeveelheden vrijgespeelde Bitcoin verkoopt. Als dit gebeurt kunnen andere crypto’s hiervan profiteren en stijgen?

Minder Bitcoin reserves, meer vragen

De onthulling dat de Amerikaanse overheid slechts 15% van haar veronderstelde Bitcoin voorraad bezit, heeft grote gevolgen. Niet alleen voor de plannen van Trump, maar ook voor het marktsentiment en de Bitcoin koers. Het is een reminder dat “Bitcoin reserves” een complex begrip zijn, waarbij eigendom, rechtspraak en politiek allemaal een rol spelen. Investeerders doen er goed aan om deze ontwikkelingen scherp te volgen, zeker nu de cryptowereld steeds vaker verweven raakt met de Amerikaanse machtspolitiek.

DeFi komt eindelijk naar het Bitcoin ecosysteem

Gelukkig is Bitcoin niet alleen afhankelijk van de Bitcoin reserves van de Verenigde Staten. Na 15,5 jaar technologisch voorbijgestreefd te zijn door projecten zoals Ethereum en Solana wordt er binnenkort iets groots gelanceerd.

Bitcoin Hyper ($HYPER) gaat het eerste Bitcoin Layer 2 netwerk lanceren aan het einde van hun presale. Ze zetten met behulp van een Solana Virtual Machine (SVM) een smart contract engine boven op Bitcoin. Hierdoor krijg je de snelheid van Solana en de veiligheid van Bitcoins Proof-To-Work. Alle transacties worden uiteindelijk uitgevoerd op de Layer 1 van Bitcoin.

Je hebt nog even de tijd om je eerste $HYPER tokens te bemachtigen, voordat de volgende fase van de presale ingaat. Daarbij hoort namelijk een nieuwe prijsverhoging.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale