De XRP koers staat rond $1,08, maar op X gaat het over een heel ander getal. Analist xrpl_Adam denkt dat XRP naar $1.000 kan klimmen. Andere experts komen niet verder dan $20 per XRP.

Crypto analist ziet XRP koers van $1.000 door vastgezet onderpand

De crypto analist xrpl_Adam legde zijn stelling op 29 juli uit in een reeks posts op X. Zijn kernzin: “Volume doesn’t set the price. Idle inventory does.” Vrij vertaald: niet het aantal betalingen bepaalt de prijs, maar de voorraad die stil blijft liggen.

Zijn redenering gaat zo. Banken en handelshuizen moeten onderpand vastzetten als ze in crypto futures en andere derivaten handelen. Dat onderpand mag niet worden uitgegeven, precies zoals goud in een kluis. Wordt XRP dat onderpand, dan ontstaat er vraag die niet meer weggaat.

Bij een koers van $1.000 en ongeveer 100 miljard munten is XRP samen $100 biljoen waard. Adam wijst daarbij op Ripple Prime, de handelsdesk voor grote partijen die Ripple overhield aan de overname van Hidden Road. Ripple biedt daar sinds november 2025 ook spothandel aan grote partijen aan.

$1,000 ripple:native is a $100 trillion asset. Is there a thesis to this or just influencer garbage? Payment volume doesn't get you there. A coin that settles in seconds gets reused all day Only one thing in finance makes institutions hold an asset they can't spend. 🧵 — xrpl_Adam (@xrpl_adam) July 28, 2026

Experts rekenen voor: hoeveel kan XRP waard worden?

Precies op dat onderpand haken critici in. Brancheorganisatie ISDA meldde dat de grootste derivatenhandelaren in 2025 een record van $1,6 biljoen aan margin ophaalden. Daar komt nog eens $423,5 miljard bij dat is gestald bij clearinghuizen, de partijen die handel afwikkelen.

Samen is dat ongeveer $2 biljoen. Hoeveel kan XRP waard worden als je die pot netjes verdeelt over de 100 miljard munten? Dan kom je uit op zo’n $20 per stuk. Dat is 2 procent van de $100 biljoen waar Adam op mikt, en dan zou al het wereldwijde onderpand in één klap vervangen moeten worden door XRP.

Zo ver is het niet. Uit dezelfde ISDA cijfers blijkt dat contant geld nog altijd twee derde van het onderpand vormt, gevolgd door staatsobligaties. Crypto komt in die statistiek nauwelijks voor.

XRP koers verwachting bij $1,08: wat is realistisch?

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De XRP koers noteert rond $1,08 en de totale marktwaarde ligt op ongeveer $68 miljard. Zelfs het voorzichtige scenario van $20 betekent dus nog een stijging van bijna twintig keer. De lezersvraag “kan XRP 100 euro worden” hoort daarmee eerder bij het optimistische kamp dan bij het rekenwerk.

Voor de korte termijn is er weinig Ripple nieuws dat zulke sprongen onderbouwt. De XRP koers verwachting hangt vooral aan de vraag of instellingen de munt écht gaan aanhouden, en dat proces duurt jaren in plaats van maanden. Beide voorspellingen blijven scenario’s, geen zekerheden.

Wat je wél kunt volgen zijn de tastbare signalen in het Ripple nieuws: nieuwe klanten bij Ripple Prime, groei van het onderpand op de XRP Ledger en de vraag naar beste altcoins zodra het marktsentiment draait.

Bitcoin Hyper haalt de snelheid naar Bitcoin toe

Waar XRP zijn zaak bouwt op onderpand bij instellingen, kiest Bitcoin Hyper een andere route. Het project bouwt een Layer 2 bovenop Bitcoin, met de Solana Virtual Machine eronder. Daardoor kan BTC gebruikt worden voor snelle betalingen, staking en DeFi apps, zonder de trage bevestigingstijden van de hoofdketen.

De brug werkt met zero knowledge bewijzen die de status periodiek terugschrijven naar Bitcoin zelf. De $HYPER token staat in presale op $0,0337 en financiert het netwerk en de beloningen. Zoals bij elke presale geldt: het is een vroeg project met bijbehorend risico.

Bitcoin Hyper presale toegang