De XRP koers zakte door de bodem waar de munt de hele maand op leunde. Na een afwijzing rond $1,11 ging XRP hard omlaag, tot onder $1,05. Nu klimt de koers terug naar precies het niveau dat alles beslist.

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XRP koers breekt door steun en zet liquidatiegolf in gang

De steunzone tussen $1,08 en $1,10 hield heel juli stand, maar deze week gaf die het op. XRP werd afgewezen rond $1,11 en verloor daarna ongeveer 5 procent, met een dieptepunt op $1,045. Daarmee sneuvelde ook de neklijn van een dubbele top op $1,054. De XRP koers verwachting werd in een klap een stuk somberder.

Die val ging niet zachtjes. Op de liquidatiekaart lagen dikke clusters rond $1,075 en $1,097. Die werden bij de daling in een keer opgeruimd. Wie posities met hefboom aanhield via crypto futures, werd gedwongen verkocht en dat versnelde de daling nog eens. De 4-uurs RSI zakte richting 26, een teken dat de XRP prijs fors oververkocht is.

Analist van het Coinspeaker team zag op 28 juli dat de klappen aan beide kanten vielen: zowel longs als shorts werden geliquideerd. Volgens hem is de handelsruimte de laatste twee weken sterk samengedrukt, staat de funding neutraal en droogde de spot liquiditeit op Binance sinds midden juni op. Dat is precies het recept voor een uitbraak met veel kracht.

Analist CasiTrades waarschuwt: XRP crash richting $0,87

CasiTrades volgt al weken een scenario dat zij het paarse plan noemt, en dat plan wijst naar $0,87. Zij schrijft op X dat de volgende golf van XRP heftig kan worden. Haar XRP koers verwachting wijkt daarmee flink af van die van veel andere handelaren.

De analist wees eerder op het niveau van $1,09. Dat zou volgens haar een kleine tegenreactie opleveren, en dat gebeurde ook. Elk herstel daarna zou hard worden afgewezen, waarschuwde ze erbij. Inmiddels ligt de prijs weer precies op die macrosteun.

“Kritiek moment in de markt om het paarse plan naar de steun op $0,87 te bevestigen. Ik denk dat de volgende golf een breuk richting $1,00 wordt”, schrijft CasiTrades. Breekt $1,09 definitief, dan ligt de weg naar $0,87 volgens haar open.

🚨 ripple:native's Next Wave Could Be Violent! 🚨 Do you see how nicely we're following the purple scenario? 🟣🤔 During Friday's livestream, I highlighted the importance of the $1.09 level we were testing at the time. I explained that it would likely provide a small reaction… pic.twitter.com/9pjn0EbOZS — CasiTrades 🔥 (@CasiTrades) July 27, 2026

Wat gaat Ripple doen: XRP prijs tussen $1,20 en $0,87

Op het moment van schrijven staat de XRP dollar koers rond $1,08, ruim 2 procent hoger dan een dag eerder. De munt vecht dus terug naar de zone die hij net verloor.

Wat gaat Ripple doen vanaf hier? Dat hangt aan twee kanten van een smalle marge. Omhoog moeten kopers eerst overtuigend boven $1,11 sluiten. Lukt dat, dan komt de zone tussen $1,18 en $1,20 in beeld, waar in juli meerdere keren verkopers opdoken. Zolang Bitcoin zwak blijft, staan ook de beste altcoins onder druk en wordt zo’n herstel lastig.

Omlaag zijn er twee duidelijke haltes. Eerst het ronde niveau van $1,00, een grens waar veel kooporders liggen. Houdt die niet, dan komt het doel van CasiTrades op $0,87 in zicht. Dat zou vanaf de huidige XRP dollar koers een daling van ongeveer 20 procent betekenen. Een echte XRP crash is dat scenario nog niet, maar prettig is het voor beleggers evenmin.

Bitcoin Hyper trekt kapitaal weg bij wankelende munten

Nu XRP heen en weer wordt geslingerd tussen twee scenario’s, kijken veel beleggers naar projecten die nog aan het begin staan. Bitcoin Hyper is zo’n project. Het bouwt een layer 2 netwerk bovenop Bitcoin, waarmee betalingen bijna direct en voor een paar cent kunnen worden afgerond.

Het project gebruikt daarvoor de Solana Virtual Machine, zodat ontwikkelaars er apps, DeFi en zelfs meme coins op kunnen draaien. Een brug zet echte BTC om naar de layer 2, en zero knowledge bewijzen sturen de resultaten terug naar Bitcoin zelf. De presale haalde inmiddels ruim 32 miljoen dollar op en biedt kopers 36 procent staking beloningen zolang de verkoop loopt.

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