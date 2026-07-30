De cijfers en de koers wijzen twee kanten op. Amerikaanse fondsen kochten voor bijna $1,5 miljard aan XRP, maar de prijs zakte deze week naar rond de $1,04. Grote partijen blijven instappen, terwijl de XRP koers juist verder afglijdt.

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XRP ETF instroom bereikt $1,49 miljard, Bitwise en Franklin voorop

De instroom in de XRP ETF’s liep sinds de lancering in november 2025 op tot zo’n $1,49 miljard, inmiddels dicht tegen de $1,5 miljard aan. Het beheerd vermogen van de fondsen staat rond de $1 miljard, ongeveer 1,45 procent van de hele XRP market cap.

De grootste aanbieders trekken het meeste geld aan:

Bitwise (XRP): ongeveer $498 miljoen aan opgebouwde instroom, het grootste XRP fonds.

ongeveer $498 miljoen aan opgebouwde instroom, het grootste XRP fonds. Franklin (XRPZ): ruim $415 miljoen, de tweede in de rij.

ruim $415 miljoen, de tweede in de rij. Grayscale: kleiner, maar haalt nog elke maand geld op.

Wie zelf XRP wil kopen, doet dat meestal via de grote crypto exchanges. Via een ETF kunnen ook banken en pensioenfondsen makkelijk instappen, zonder de munt zelf te bewaren. Dat maakt XRP bereikbaar voor partijen die anders buiten de deur bleven.

Dit soort Ripple nieuws laat zien dat namen op Wall Street XRP serieus nemen. De grafiek hieronder zet de opgebouwde instroom af tegen de market cap sinds de start in november.

$XRP Spot ETF Flow July 16, 2026 Net Daily Flow: +$6.78M By issuer:

• Bitwise (XRP): +$4.41M | Cumulative $498M

• Franklin (XRPZ): +$2.38M | Cumulative $416M Aggregate net assets: $997M (1.45% of XRP mkt cap)

Cumulative net inflows since launch: $1.49B pic.twitter.com/R4J3BkoJCZ — 𝗕𝗮𝗻𝗸XRP (@BankXRP) July 17, 2026

Waarom stijgt Ripple niet terwijl instituties blijven kopen?

Waarom stijgt Ripple niet mee, ondanks al dat instapgeld? Het antwoord zit in de omvang. Bijna $1,5 miljard klinkt veel, maar het is maar 1,45 procent van de totale waarde van XRP. Zo’n klein deel beweegt de koers nauwelijks.

Daarbij liepen kleine beleggers de afgelopen weken juist weg. De handel koelde af en de dagelijkse instroom in de fondsen viel soms terug tot een paar ton. De XRP markt lag daardoor een tijd zo goed als stil, tot de kopers eind juli weer voorzichtig terugkwamen.

Toen de bredere markt deze week in de min ging, zakte de XRP koers mee naar rond de $1,04, een daling van ruim 5 procent op één dag. Grote fondsen kochten wel door, maar hun bedragen waren te klein om die klap op te vangen. Beleggers die kijken naar welke crypto gaat stijgen, letten daarom niet alleen op de ETF-cijfers, maar ook op wat kleine kopers doen.

XRP koers verwachting: houdt de $1 stand?

De XRP koers verwachting draait nu om één grens: de $1. Zakt de prijs daar overtuigend onder, dan komt er ruimte voor een verdere daling. Houdt de $1 stand en blijft het ETF-geld binnendruppelen, dan kan de koers zich herstellen.

Analisten wijzen erop dat de instroom al maanden positief is, wat een stevige bodem onder de koers kan leggen. Ons eigen analyseteam zegt daarover: “Institutioneel geld bouwt langzaam een basis op, maar het duwt de koers pas omhoog als kleine beleggers weer meedoen.” Voor een echte stijging is dus meer nodig dan alleen fondsen.

Zolang die twee kanten uit elkaar lopen, blijft de spanning tussen kopende fondsen en een dalende prijs het beeld bepalen. Voor wie XRP wil kopen blijft de $1 het niveau om te volgen, samen met de wekelijkse ETF-cijfers, want daar valt de komende weken de beslissing.