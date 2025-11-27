Ripple meldde het nieuws dat grote banken hun positie in XRP uitbouwen. Niet omdat ze op korte termijn willen speculeren, maar omdat ze de infrastructuur van Ripple steeds actiever gebruiken. De XRP koers blijft volatiel, maar onder de radar ontstaat een duidelijke trend die doet denken aan eerdere opbouwfases vlak voor een grote XRP rally.

Banken testen RLUSD, tokenised money market funds en settlement-rails op de XRP Ledger. Dat voedt de vraag die nu overal klinkt: kan Ripple 10 dollar worden. De bewegingen van institutionele partijen laten zien dat ze alvast voorsorteren op dat vooruitzicht, nog voordat de markt volledig begrijpt wat er gaande is.

Ripple nieuws: Welke banken XRP accumuleren volgens recente rapporten

De lijst van banken die hun Ripple-infrastructuur uitbreiden wordt steeds langer. Uit recente rapporten blijkt dat vooral grote instellingen stille aankopen doen en nieuwe integraties testen, waardoor de vraag rond XRP langzaam maar stabiel stijgt.

BNY Mellon: custodian voor RLUSD en toegangspoort voor banken

BNY Mellon beheert meer dan 53 biljoen dollar aan activa en werd in juli aangesteld als primaire reserve-custodian voor RLUSD. De bank bewaart de onderliggende reserves, levert onafhankelijke rapportages en geeft andere financiële instellingen een betrouwbaar referentiekader.

Zodra een wereldwijde custodian zoals BNY Mellon toezicht houdt, kunnen treasury desks van banken RLUSD en XRP moeiteloos koppelen aan hun interne systemen. Dat verlaagt de operationele drempel om XRP-rails te gebruiken voor liquiditeit en settlement in een gecontroleerde omgeving. Deze rol van BNY Mellon versnelt de institutionele adoptie meer dan welk marketingverhaal dan ook.

DBS en Franklin Templeton: tokenised money market funds op de XRP Ledger

DBS, een van de grootste banken in Azië, werkt nauw samen met Franklin Templeton aan een pilot met een tokenised money market fund op de XRP Ledger. Met het sgBENJI-token kunnen institutionele klanten handelen tegen RLUSD. Dit biedt een gereguleerd instrument dat veel sneller afrekent dan traditionele fondsen en minder afhankelijk is van trage clearingprocessen.

Franklin Templeton benadrukt dat de snelheid en lage kosten van de XRPL precies aansluiten bij wat asset managers nodig hebben voor efficiënter onderpandbeheer. Door deze pilots wordt duidelijk dat banken en fondsen XRP niet alleen testen, maar ook daadwerkelijk opnemen in hun liquiditeitspijplijn.

SBI Holdings: distributie van RLUSD richting Japanse banken

SBI is al jaren een strategische partner van Ripple en bereidt nu de distributie van RLUSD in Japan voor. Via een volledig gelicentieerd kanaal krijgen Japanse banken binnenkort toegang tot on-chain dollarliquiditeit zonder complexe internationale compliance.

Dat past binnen de bredere strategie van Japanse financiële instellingen die XRP al langer gebruiken voor snellere afwikkeling. Deze uitbreiding laat zien hoe sterk de vraag vanuit Azië is en hoe snel RLUSD onderdeel wordt van regionale treasury-strategieën.

Standard Chartered: testtrajecten voor cross-border settlement

Standard Chartered test Ripple-technologie voor snellere zakelijke betalingen in Azië en op opkomende markten. Niet alle pilots gebruiken XRP als settlement-asset, maar ze draaien wel op dezelfde infrastructuur.

De bank meldt kortere verwerkingstijden en soepelere reconciliatie. Dat is precies het bewijs waar andere banken op wachten. Zodra één grote speler laat zien dat het werkt, volgt de rest. Daarmee stijgt de kans dat XRP een steeds grotere rol gaat spelen in institutionele workflows.

Hoe RLUSD de adoptie versnelt

RLUSD blijkt de sleutel tot snelle acceptatie. De stablecoin biedt stabiele dollarliquiditeit, snelle afwikkeling op de XRPL en duidelijke rapportage door gereguleerde custodians. Banken zoeken voorspelbaarheid en willen geen volatiliteit in hun treasuryprocessen. RLUSD sluit hier exact bij aan.

De stablecoin wordt ook steeds belangrijker binnen prime-broker structuren, mede door Ripple’s overname van Hidden Road. Daardoor kan RLUSD binnen dezelfde margin- en collateral-processen bewegen die grote banken al jaren gebruiken. Dat maakt het eenvoudiger om traditionele structuren te verbinden met on-chain settlement.

Waarom instituten nu al positie innemen

Instituten stappen niet in uit hype. Ze nemen positie zodra drie voorwaarden aanwezig zijn: betrouwbare infrastructuur, gecontroleerde custody en een duidelijk pad naar gereguleerde adoptie. XRP voldoet inmiddels aan al deze punten. De XRPL-rails zijn klaar voor productie, RLUSD vereenvoudigt liquiditeit en tokenised fondsen passen binnen bestaande bankstructuren.

De grootste katalysator is institutionele druk. Zodra één grote bank XRP actief inzet voor treasury of settlement, ontstaat er een domino-effect. Geen enkele speler wil achterblijven in de race om nieuwe digitale settlement-netwerken. Daarom zie je ook dat XRP whales weer actief worden op on-chain data. Zij volgen precies dezelfde signalen.

Kan Ripple 10 dollar worden? Wat gaat Ripple doen?

Een XRP koers van 10 dollar is geen zekerheid, maar wel logisch te onderbouwen. XRP heeft een van de weinige blockchains die realtime settlement biedt, een institutioneel compliance-kader heeft, schaalbare liquiditeitsopbouw ondersteunt en direct kan integreren met banken.

Banken bouwen hun positie niet op voor kleine marges, maar omdat XRP een structurele rol kan spelen in hun toekomstige liquiditeitsmodel. Veel integraties worden bovendien pas gemeld nadat interne testen al succesvol zijn afgerond. Dat betekent dat de markt achterloopt op de werkelijkheid. Zodra deze adoptie zichtbaar wordt in volumes, ontstaat de kans op een sterke XRP rally.

De adoptie rondom Ripple stijgt ook al zodra 21Shares een XRP ETF lanceert aankomende zaterdag.

