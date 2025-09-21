Er is sprake van een bearish divergence bij Bitcoin, waarbij de prijs nieuwe toppen bereikt maar de RSI lagere toppen laat zien. Dit wijst op afnemende kracht achter de stijging. Volgens analist @MerlinTheTrader op X kwam dit patroon eerder voor en leidde het toen tot een scherpe daling. De vraag is of de Bitcoin koers opnieuw een vergelijkbare correctie tegemoet gaat. Kan de Bitcoin koers hierdoor binnenkort verder dalen?

Wat betekent bearish divergence precies

Een bearish divergence ontstaat wanneer de prijs blijft stijgen terwijl een indicator zoals de relative strength index (RSI) juist zwakkere signalen afgeeft. De RSI meet de snelheid en kracht van prijsbewegingen.

In dit geval laat de RSI lagere pieken zien, ondanks dat de Bitcoin koers hogere niveaus aantikt. Dat verschil wordt vaak gezien als teken dat de stijging minder krachtig wordt en dat bears ruimte krijgen om in te grijpen.

BEARISH DIVERGENCE IS FLASHING ON BITCOIN. LAST TIME IT ENDED WITH A DUMP IS HISTORY ABOUT TO REPEAT? pic.twitter.com/VQ1THWYVcf — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) September 20, 2025

Historische voorbeelden voor Bitcoin koers

Het patroon dat nu zichtbaar is, deed zich eerder voor bij eerdere all-time highs. Toen volgde een scherpe terugval, waarbij een groot deel van de winsten verdween. Volgens Merlin is dit vergelijkbaar met de situatie van toen. Traders die gebruikmaken van technische analyse zien deze herhaling als waarschuwing. Het betekent niet dat de uitkomst identiek zal zijn, maar het laat zien dat de kans op een correctie groter wordt wanneer momentum afneemt.

De Bitcoin koers beweegt momenteel rond de $115.500. Analisten kijken naar een eerstvolgend steunniveau rond $105.000. Mocht dat niveau doorbroken worden, dan kan de druk verder toenemen. Blijft de koers daarentegen boven deze grens, dan kan dit een signaal zijn dat bulls de controle behouden. Dit niveau geldt daarom als belangrijke scheidslijn in de komende periode.

Naast technische patronen spelen ook macrofactoren mee. Renteverwachtingen in de Verenigde Staten en bewegingen in de dollar hebben invloed op de liquiditeit in markten. Voor Bitcoin kan dit extra druk geven wanneer er minder kapitaal richting risicovolle assets stroomt. Aan de andere kant zijn er ook steunpunten, zoals toenemende institutionele vraag en het effect van de recente halving.

