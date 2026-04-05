Bitcoin handelt deze week rond $63.000 tot $69.000 na een daling van bijna 47% sinds de piek van $126.000 in oktober 2025. Toch houdt vermogensbeheerder Bernstein, met ruim $790 miljard onder beheer, onverminderd vast aan een koersdoel van $150.000 voor eind 2026. De analisten noemen de huidige correctie “de zwakste bear case in de geschiedenis van Bitcoin.”

Waarom Bernstein blijft geloven in $150K

Bernstein ziet geen structurele schade in de markt. Er zijn geen grote exchange-faillissementen, geen verborgen hefboomrisico’s en geen systeemcrises zoals bij FTX in 2022. Volgens de analisten is de traditionele vierjarige cyclus doorbroken en bevindt Bitcoin zich in een “verlengde bullmarkt” waarbij institutionele kopers de paniekverkopen van particulieren opvangen.

Drie pijlers ondersteunen hun Bitcoin koers verwachting:

ETF instroom keert terug. Na vier maanden van uitstroom noteerden spot Bitcoin ETF's in maart $1,32 miljard aan instroom. Ondanks de correctie van circa 30% was de totale uitstroom via ETF's minder dan 5%.

Pro-crypto overheid. Een Bitcoin-vriendelijke regering in de VS en groeiende regelgevende duidelijkheid versterken het institutionele vertrouwen.

Het langetermijndoel van Bernstein is $200.000 als cycluspiek in 2027 en $1.000.000 in 2033.

Wat zeggen andere crypto analisten?

Niet iedereen deelt het optimisme van Bernstein. Standard Chartered verlaagde onlangs zijn koersdoel en ChatGPT hanteert een basisscenario van $98.000 voor 2026. CryptoQuant schat dat de markt mogelijk pas tussen juni en december 2026 een definitieve bodem bereikt, met een mogelijke daling richting $40.000 als worst case.

Technische analisten waarschuwen dat Bitcoin onder de gemiddelde kostprijs van kortetermijnhouders handelt ($83.200), een klassiek bearmarktsignaal. De Fear & Greed Index noteert al weken in extreme fear, wat historisch gezien echter ook vaak een koopsignaal bleek. De Bitcoin voorspelling verschilt dus sterk per crypto expert.

Wat betekent dit voor de crypto koers in 2026?

Het grote verschil met eerdere correcties is de institutionele basis. BlackRock beheert via zijn ETHA-fonds bijna 3 miljoen ETH en zijn iShares Bitcoin Trust is het grootste Bitcoin ETF ter wereld. Dit soort spelers verkopen niet bij de eerste dip. Ze accumuleren.

De Bitcoin koers bevindt zich op een kruispunt. Boven $75.000 opent de weg naar $85.000 en verder. Onder $60.000 dreigt een diepere correctie. Bernstein noemt het een vertrouwenscrisis, geen fundamentele crisis, en dat onderscheid maakt voor de crypto verwachting alle verschil.

Voor beleggers die hun strategie willen bepalen, is het cruciaal om de komende weken goed te volgen of ETF instroom aanhoudt en of de geopolitieke spanning rond Iran afneemt. Wie op zoek is naar de beste altcoins naast Bitcoin, doet er goed aan dezelfde macro-indicatoren in de gaten te houden.