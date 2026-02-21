Crypto beleggers zoeken ten alle tijde naar altcoins die meer kunnen stijgen dan de Bitcoin koers. Onze Coinspeaker analisten hebben drie crypto met potentie geselecteerd die Bitcoin kunnen outperformen: XRP, Solana en Chainlink. Hieronder de analyse per coin.

XRP koers – Mega deals met instituties

De XRP koers noteert rond de $1,40, ver onder het record van $3,66. Toch groeit het ecosysteem achter de schermen enorm. De waarde van getokeniseerde activa op de XRP Ledger steeg in de afgelopen 30 dagen met 920% volgens data van RWA.xyz. In totaal host het netwerk nu $2,3 miljard aan getokeniseerde activa.

Bull case: De combinatie van Deutsche Bank’s nieuwe partnerschap, XRP ETF instroom van $1,23 miljard en de groeiende RLUSD stablecoin ($1,52 miljard) maakt XRP tot een serieuze kandidaat voor een altseason rally. Bekijk onze XRP verwachting voor meer details.

Risico: XRP blijft gevoelig voor de bredere markt. Zonder herstel van Bitcoin is een doorbraak moeilijk. Ook de concurrentie van Ethereum in tokenisatie is sterk.

Solana koers – snelheid en ecosysteem

De Solana koers staat op ongeveer $81. Ondanks de daling van 72% sinds het all time high blijft het netwerk dominant in gebruik. Solana verwerkte begin februari meer dan $36 miljard aan wekelijks DEX volume. Dat is bijna het dubbele van Ethereum.

Bull case: Solana’s snelheid (65.000 transacties per seconde) en lage kosten trekken ontwikkelaars en gebruikers aan. Met meer dan 2.500 actieve projecten en een aankomende Firedancer upgrade kan SOL profiteren van een marktdraai. Voor een compleet overzicht, bekijk de Solana verwachting.

Risico: Het netwerk had in het verleden last van storingen. Daarnaast is de dApp inkomsten de laatste weken gedaald, wat duidt op minder gebruikersactiviteit.

Chainlink koers – de ruggengraat van tokenisatie

De Chainlink koers handelt rond de $13,50. Dat klinkt bescheiden, maar onder de motorkap gebeurt er veel. Chainlink’s Cross Chain protocol (CCIP) verwerkte in 2025 $7,77 miljard aan transfers, een groei van bijna 2.000%. Grote namen zoals Coinbase en Lido kozen CCIP als hun enige infrastructuur voor getokeniseerde activa.

Bull case: Chainlink wordt steeds meer de standaard voor banken en instellingen die activa willen tokeniseren. In 2026 lanceren ze de Automated Compliance Engine, waardoor banken direct vanuit smart contracts aan regelgeving kunnen voldoen. Als de tokenisatiemarkt groeit richting biljoenen dollars, profiteert LINK mee.

Risico: De Chainlink koers zit al jaren vast tussen $12 en $16. Zonder een duidelijke altseason kan het lang duren voordat beleggers hun rendement zien. Wie wil weten welke crypto kopen verstandig is, moet deze risico's meewegen.

Bitcoin Hyper ($HYPER) als vroege kans

Naast gevestigde altcoins kijken beleggers ook naar nieuwe projecten. Bitcoin Hyper ($HYPER) bouwt een Layer 2 netwerk bovenop Bitcoin dat snellere en goedkopere transacties mogelijk maakt. De presale haalde meer dan $31 miljoen op en biedt staking met 37% jaarlijks rendement.

Voor wie op zoek is naar de beste crypto in een vroeg stadium, biedt $HYPER blootstelling aan het groeiende Bitcoin ecosysteem zonder de beperkingen van het basisnetwerk.

