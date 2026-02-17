Bitcoin dominantie crasht

De Bitcoin dominantie staat op 17 februari 2026 op 58,8% en liet de afgelopen dagen een neerwaartse uitbraak zien uit een wedgepatroon. Historisch gezien is een daling richting 54% het startsein voor een altseason. XRP koers volgers houden hun adem in.

Altseason nadert: Bitcoin dominantie breekt uit wedgepatroon

De Bitcoin dominantie bewoog de afgelopen weken in een stijgende wedge op het dagelijkse grafiek. Op 17 februari 2026 brak de koers neerwaarts uit dit patroon, een klassiek signaal van uitputting bij de leidende munt. Onze technische analisten wezen al eerder op dit scenario: bij een sluit onder de wedge kan de dominantie verder zakken naar 54%.

Wat betekent dat voor de crypto markt? Als Bitcoin zijn aandeel verliest, verschuift kapitaal richting altcoins. Onze analist benoemt echter dat een altseason pas reëel als de dominantie duurzaam onder de 57% blijft. Met de huidige 58,16% en een dalende trend zit de markt nu precies in die kritische zone. Wat gaat crypto doen? Analisten zeggen: zodra de dominantie doorvalt, volgt de rotatie snel.

Ripple nieuws: XRP koers naar $27 door altseason?

XRPL developer Bird deelde recent een opvallende technische analyse. Hij stelt dat XRP op het punt staat te exploderen ten opzichte van Bitcoin. Volgens zijn analyse via de wekelijkse XRP/BTC grafiek bevindt de koers zich in een compressiepatroon, vergelijkbaar met fases vlak voor eerdere grote uitbraken. Zijn doelkoers: $27.

GUYS, I THINK IT'S GONNA' HAPPEN? Bitcoin dominance has broken below this wedge and back tested. The next move could be a huge collapse, starting Alt Season & XRP's leg to $27. I AM BULLISH AF. I see it whilst the sentiment is on the floor. pic.twitter.com/Eg5eYSqH92 — Bird (@Bird_XRPL) February 16, 2026

Meer gematigde analisten noemen $4 tot $6 als realistisch einddoel voor 2026, aangedreven door ETF instroom, de groeiende RLUSD stablecoin en institutionele deals zoals die met Aviva Investors.

XRP profiteert in altseasons van zijn status als bekende naam met een groot marktkapitaal. In 2017 en 2021 steeg XRP harder dan Bitcoin zodra de dominantie zakte. Historisch gezien is XRP een klassieke late beweger die na Bitcoin en Ethereum het hardst stijgt. Een positief signaal voor de XRP verwachting.

Crypto verwachting Q1 2026: is dit het echte startpunt?

De crypto bull run vraag van 2026 spitst zich toe op één ding: wanneer volgt de brede altcoin markt? Het Altcoin Season Index staat momenteel rond de 27 op 100, ver onder de 75 die een echte altseason bevestigt. Toch zijn er signalen die aanmoedigen. XRP verwerkte op 13 januari 2026 maar liefst 1,45 miljoen transacties in één dag, een 180-daags hoogtepunt. XRP ETF’s hebben sinds november 2025 meer dan $1,22 miljard aan instroom gezien.

Voor een echte crypto bull run heeft de markt meer nodig: dalende rentes, nieuwe institutionele kopers en aanhoudende ETF instroom. Als de Bitcoin dominantie de komende weken verder zakt naar 54%, zit XRP in pole position. Bekijk ook de beste altcoins om te zien welke munten historisch het sterkst reageren op een altseason.

Maxi Doge speelt in op de altseason

Als de altseason daadwerkelijk begint, zijn het vaak meme coins die het hardst stijgen. Maxi Doge ($MAXI) speelt daar slim op in. De presale haalde al ruim $4,6 miljoen op en richt zich op de cultuur van leveragetraders en actieve crypto gemeenschappen. Het project biedt staking met een dynamische rente van 68 tot 78% op jaarbasis, exclusieve handelswedstrijden voor houders en een vaste token aanvoer van 150,24 miljard MAXI.

De smart contracts zijn gecontroleerd door SolidProof en Coinsult. Voor traders die willen profiteren van een mogelijke altseason, positioneert MAXI zich als een vroeg instapmoment.

Maxi Doge presale toegang