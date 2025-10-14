De markt beweegt hard sinds afgelopen weekend. Het crypto nieuws stapelt zich op, altcoins schieten alle kanten op en de cryptokoers slingert per uur. Wie nu geld wil verdienen in de volgende bull run, heeft een plan nodig. Zonder plan is crypto trading gokken. Met een plan is het gewoon werk.

Plan eerst en neem winst – Zo overleef je de crypto bull run

Begin met een simpel handelsschema. Bepaal vooraf waar je koopt, waar je verkoopt en waar je stopt. Zet altijd een stop-loss. Zo houd je controle als de cryptokoers ineens draait. Spreid je posities over een paar sterke crypto’s in plaats van alles op een altcoin te zetten.

For cryptocurrency traders, the past weekend delivered a brutal blow. Virtually all leveraged long positions were decimated, resulting in an astonishing $19 billion in liquidations. (A reminder: these figures reflect leveraged exposures, not actual asset values.) With eight… pic.twitter.com/f00QSXnGGq — Eli5DeFi (@eli5_defi) October 13, 2025

En gebruik geen hoge hefboom. Een pump lijkt leuk met leverage, tot een wick je hele positie sloopt. In een bull run is vasthouden moeilijker dan kopen. Neem daarom tussentijds winst. Beter een goede exit dan een perfecte top die je mist. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen.

Een paar goede technische indicatoren

Te veel lijntjes geven ruis. Twee of drie indicatoren zijn genoeg. De RSI laat zien of een crypto oververhit is. Boven 70 is vaak laat, onder 30 kan juist kans geven. De MACD toont momentum. Kruist de MACD boven het signaal, dan neemt kracht toe. Kruist hij eronder, dan verslapt het. Kijk ook naar de EMA 200. Staat de prijs daarboven, dan is de hoofdrichting meestal omhoog. Daaronder is oppassen. Combineer deze drie. Zie je RSI afkoelen, MACD draaien en prijs boven de EMA blijven, dan is de kans groter dat de trend doorloopt. Dat is traden met voordeel.

Timing rond altcoins door volume als je kompas te gebruiken

In elke bull run lopen altcoins achter op de Bitcoin koers en rennen daarna harder. Let daarom op volume en structuur. Breekt een altcoin uit een lange zijwaartse zone met stijgend volume, dan is dat vaak het echte startschot. Komt de uitbraak zonder volume, dan is het vaak een fake move.

Let ook op terugtesten, want na een uitbraak test de koers vaak het oude weerstandsniveau opnieuw. Als dat niveau standhoudt en het volume blijft netjes, dan is je risico klein en je kans goed. Dat is het moment om in te stappen, niet midden in een groene kaars.

Risico per trade moet je klein houden

Profs winnen omdat ze hun verliezen klein houden. Kies vooraf je risicopercentage per trade, bijvoorbeeld één of twee procent van je totaal. Stel een stop-loss en take-profit in op basis van een simpele risk/reward van minimaal 1:2. Verlies je drie keer achterelkaar, dan blijf je toch heel. Win je één keer goed, dan ben je terug in de plus. Zo werkt duurzame crypto trading. En heel belangrijk is dat je geen revenge trades doet. Mis je een move, dan komt er een volgende. De markt is er morgen ook.

Filter het lawaai van crypto nieuws

Niet elk crypto nieuws is koersbepalend. Kijk naar nieuws dat liquiditeit echt verplaatst, zoals ETF-stromen, grote listings, protocol-updates en netwerkstoringen. Koppel dat aan je grafiek. Breekt een crypto precies op een sterk nieuwsbericht met hoog volume, dan is de kans groot dat het verhaal doorzet. Komt het nieuws terwijl de grafiek zwak oogt, dan verkoop je de pump en koop je hem dus niet. Houd het simpel en gebruik het nieuws als trigger en de grafiek als bewijs. Lees ook ons artikel over Bitcoin die opnieuw de golden cross test.

Checklist voor de bull run

Voordat je instapt, kun je jezelf de volgende vragen stellen: trend boven EMA? Momentum positief op MACD? RSI niet te heet? Volume aanwezig? Stop-loss logisch onder de steun? past de trade in je risicobudget? Als je vijf keer “ja” kunt zeggen, dan is het vaak een goede setup. Is één antwoord “nee”, dan is geduld je beste trade.

Degene met een strak crypto trading plan wint

De volgende bull run beloont discipline. Handel met een plan, gebruik weinig maar betrouwbare tools en bescherm je kapitaal. Zo laat je de cryptokoers voor je werken. Minder gokken, meer regels. Dat is de beste crypto trading strategie. En die is helemaal niet ingewikkeld.

Veilig je crypto kopen, verkopen en opslaan

Bij een winnende strategie hoort natuurlijk ook een betrouwbare wallet. De snel groeiende non-custodial wallet van Best Wallet is daarom een ideale optie om eens te onderzoeken. Het voordeel van een non-custodial wallet is dat je zelf in het bezit bent van de private key.

No KYC. No delays. 🔐 Set up your Best Wallet in seconds and explore crypto without handing over your personal information. Your privacy matters. 🤝 📲 Download Best Wallet today: https://t.co/mV4V8pftOK pic.twitter.com/9cNr0JuyiP — Best Wallet (@BestWalletHQ) October 13, 2025

Het ecosysteem van Best Wallet wordt binnenkort uitgebreid met hun Best Card en Best Wallet Token ($BEST). Vanaf dan kun je je crypto eenvoudig uitgeven met de betaalkaart bij fysieke winkels. Hun $BEST token krijgt een centrale rol binnen het ecosysteem en geeft je lagere transactiekosten en hogere beloningen bij het staken.

Je hebt nog even de tijd om je eerste $BEST tokens te bemachtigen voor de huidige lage prijs. Bij elke nieuwe fase van de presale hoort namelijk ook een nieuwe prijsverhoging.