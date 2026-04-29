Bitcoin begint de FOMC dag met twijfel. De koers zakte terug, terwijl 80.000 dollar dichtbij blijft.

De Bitcoin koers bewoog de afgelopen dagen rond 76.000 dollar tot 77.000 dollar. Eerder kwam BTC nog dicht bij 80.000 dollar. Dat is een belangrijk rond niveau waar veel beleggers naar kijken.

Bitcoin (BTC) 24u 7d 30d 1j All Time

De timing maakt deze daling extra interessant. Woensdag beslist de Federal Reserve over de rente. Dat is de Amerikaanse centrale bank. De vergadering heet FOMC. Die rentevergadering kan veel invloed hebben op risicovolle beleggingen, zoals crypto.

Bitcoin zakt voor belangrijk rentebesluit

Bitcoin verloor terrein vlak voor de rentevergadering. Dat past bij voorzichtig gedrag van beleggers. Veel handelaren nemen minder risico voor belangrijk macronieuws.

Macro betekent nieuws over de economie. Denk aan rente, inflatie en banen. Dit soort nieuws bepaalt vaak hoeveel risico beleggers willen nemen.

Een lagere renteverwachting helpt Bitcoin vaak. Geld wordt dan goedkoper. Beleggers zoeken dan vaker naar meer rendement buiten veilige producten.

Een strengere toon van de Federal Reserve kan juist druk geven. Dan verwachten beleggers dat rente langer hoog blijft. Dat maakt crypto vaak minder aantrekkelijk op korte termijn.

Waarom 80.000 dollar nu zo belangrijk is

De grens van 80.000 dollar speelt nu een grote rol. Het is geen magisch niveau, maar wel een duidelijke psychologische grens.

Veel beleggers letten op ronde bedragen. Als Bitcoin boven 80.000 dollar breekt, kan dat extra kopers aantrekken. Dan groeit het vertrouwen dat de stijging verder kan lopen.

Crypto-analist Michaël van de Poppe ziet de daling voor de FOMC vergadering als een normale correctie. Volgens hem gebeurt dat vaker, omdat beleggers voorzichtig worden voor rentenieuws van de Federal Reserve.

Van de Poppe vindt vooral 73.000 dollar belangrijk. Zolang Bitcoin boven dat niveau blijft, ziet hij weinig reden tot paniek. Dan kan de koers volgens hem later opnieuw hogere niveaus opzoeken.

Als Bitcoin opnieuw afketst bij 80.000 dollar, kan twijfel terugkeren. Handelaren kijken dan of BTC steun vindt rond 76.000 dollar of 75.000 dollar.

Die steun is belangrijk. Steun betekent een prijszone waar kopers eerder terugkomen. Als die zone houdt, blijft de markt rustiger.

Breekt BTC deze week alsnog door?

De kans op een doorbraak hangt vooral af van de woorden van Fed voorzitter Jerome Powell. Hij legt na het rentebesluit uit hoe de centrale bank naar de economie kijkt.

Als Powell ruimte laat voor renteverlagingen later dit jaar, kan Bitcoin herstellen. Dan komt 80.000 dollar opnieuw snel in beeld.

Ook de cijfers van grote Amerikaanse techbedrijven tellen mee. Sterke cijfers van bedrijven zoals Microsoft, Meta, Amazon en Alphabet kunnen het sentiment verbeteren. Alphabet is het bedrijf achter Google.

Bij zwakke cijfers of een strenge Fed kan Bitcoin langer onder 80.000 dollar blijven. Dan nemen beleggers vaak minder risico.

Conclusie

Bitcoin staat deze week voor een belangrijke test. De koers zakte voor de FOMC vergadering, maar 80.000 dollar blijft dichtbij. De reactie op Powell en Big Tech bepaalt nu vooral het korte termijn sentiment.