Bitcoin probeert opnieuw door te breken rond 77.000 dollar. Dat niveau houdt de markt al langer bezig, omdat veel handelaren daar winst nemen.

De koers steeg kort naar 77.400 dollar. Toch lukte het Bitcoin nog niet om de zone tussen 77.000 en 80.000 dollar duidelijk om te zetten in steun. Steun betekent een prijsniveau waar kopers vaak terugkomen.

Bitcoin koers loopt vast bij 77.000 dollar

Volgens gegevens van TRDR ligt er veel verkoopdruk boven de huidige koers. TRDR is een platform dat handelsdata laat zien. In het orderboek stond meer dan 130 miljoen dollar aan verkooporders tussen 76.700 en 79.300 dollar.

Een orderboek toont waar handelaren willen kopen of verkopen. Als er veel verkooporders boven de koers liggen, krijgt Bitcoin meer moeite om snel verder te stijgen.

Dat verklaart waarom de stijging rond 77.000 dollar steeds afremt. Veel handelaren gebruiken dit gebied om winst te pakken na de recente opleving.

Toch hebben kopers nog niet volledig de controle verloren. Bitcoin wist 75.000 dollar als steun vast te houden. Ook klom de koers weer boven het 20-daags gemiddelde van 76.067 dollar. Dat gemiddelde laat de gemiddelde koers van de laatste 20 dagen zien.

Shortposities staan onder druk

De marktdata laten ook druk zien op shortposities. Een shortpositie is een weddenschap op een dalende koers. Als de koers stijgt, moeten deze handelaren soms snel sluiten.

Volgens Hyblock ligt er shortliquiditeit vanaf 76.800 dollar. Hyblock volgt posities en risico’s in de derivatenmarkt. Liquiditeit betekent hier dat veel posities op een bepaald prijsniveau geraakt kunnen worden.

De negatieve delta lag volgens Hyblock tussen 66,5 miljoen en 189 miljoen dollar. Delta toont het verschil tussen koopdruk en verkoopdruk. In dit geval lopen shorts meer risico als Bitcoin verder stijgt.

Ook de funding rate was negatief. De funding rate is een vergoeding tussen handelaren in futures. Futures zijn contracten waarmee handelaren op de toekomstige koers inzetten. Een negatieve funding rate betekent dat shorters betalen aan longposities.

Meer volume blijft nodig voor een sterke uitbraak

Toch ontbreekt nog een belangrijke factor: meer volume. Volume betekent hoeveel Bitcoin er wordt verhandeld. Zonder extra koopvolume blijven uitbraken vaak kort.

Volgens TRDR komen veel recente bewegingen vooral door liquidaties. Dat zijn gedwongen sluitingen van posities. Zulke bewegingen kunnen de koers snel omhoog duwen, maar houden vaak minder lang aan.

Voor een sterkere stijging moet er meer vraag komen op de spotmarkt. De spotmarkt is de gewone markt waar beleggers Bitcoin direct kopen. Ook meer longposities kunnen helpen, maar handelaren lijken daar voorzichtig mee.

De zone rond 79.000 dollar blijft daardoor belangrijk. Als Bitcoin daar doorheen komt en daarna 80.000 dollar vasthoudt, verandert het technische beeld verder. Tot die tijd blijft de markt gevoelig voor winstnemingen rond 77.000 dollar.

Wat gaat Bitcoin volgende week doen?

Bitcoin begint volgende week met een duidelijke grens in beeld. Zolang de koers boven 75.000 dollar blijft, houden kopers de controle. Een nieuwe stijging vraagt wel om meer koopvolume rond 77.000 tot 80.000 dollar.

Breekt Bitcoin overtuigend door 80.000 dollar, dan kan het vertrouwen snel toenemen. Blijft de verkoopdruk rond 77.000 dollar groot, dan kan de koers opnieuw terugvallen richting 75.000 dollar.