Hoewel de markt ‘down’ is, zijn er volgens menig crypto expert genoeg redenen om actief te blijven traden. Volgens sommige insiderkringen is er op korte termijn zelfs een altseason mogelijk. Waarop is deze verwachting gebaseerd, en wat is de beste crypto met potentie om nu in te investeren?

ADA koers en Solana koers verliezen flink

In de afgelopen week hebben verschillende grote altcoins flinke verliezen geleden. Onder meer de ADA koers (Cardano) kreeg het zwaar te verduren, met een daling van 22% in de afgelopen zeven dagen. Over een maand gezien daalde de token van Charles Hoskinson zelfs met 37%.

De Solana koers leverde in de afgelopen week nog zwaarder in. De token, die lange tijd tot de beste crypto investeringen behoorde, verloor in één week tijd liefst 31% van haar waarde.

Over een maand gerekend is het verlies van de bekende altcoin nog groter: ruim 42%. Het verlies van deze altcoins zorgt ervoor dat de Bitcoin dominantie flink gestegen is.

Wat gaat crypto doen? Altseason onderweg volgens crypto experts

Hoewel de markt down is, is er volgens menig crypto expert voldoende reden om actief te blijven binnen de sector. Zo analyseert de crypto expert Bitcoinsensus dat op basis van historische gegevens op zeer korte termijn een altseason verwacht mag worden.

Could History be Repeating for Bitcoin Dominance? 📉🎯$BTC.D has a high chance of reclaiming the last high it put in in June 2025. According to analysts, this could happen before we see a major rotation into #Alts. This would trigger a full blown #Altseason🚀(NFA) pic.twitter.com/34zv1HKZRo — Bitcoinsensus (@Bitcoinsensus) February 5, 2026

Ook de AI crypto expert DeepSeek geeft aan dat een ‘Buy the Fear’ strategie nu positief kan uitpakken. De beste altcoins staan nu relatief laag, en kunnen zodoende op termijn weer grotere rendementen opleveren.

De beste crypto met potentie volgens crypto expert

Volgens DeepSeek kunnen zowel de ADA koers als de Solana koers tijdens een altseason flink in waarde gaan stijgen. Dit komt omdat op het netwerk van beide crypto’s een groot aantal nieuwe cryptoprojecten, DeFi tools en ook meme coins geplaatst zijn. Trades hierin worden betaald met een fee in de native token, die hierdoor meer gebruikt zal gaan worden.

Ook zullen grote tokens als ADA en SOL de eerste targets van kapitaalrotatie zijn. Een 500% stijging is zodoende niet uitgesloten.

Houd deze nieuwe crypto met potentie in de gaten

Een derde token die volgens verschillende crypto experts in de gaten moet worden gehouden, is Bitcoin Hyper. Dit is een nieuwe crypto, die nog niet op exchanges geplaatst is. Desondanks kan deze token tijdens het altseason een sleutelrol vervullen.

Het Bitcoin Hyper platform wil met behulp van een Layer 2 de snelheid van de Solana Virtual Machine (65.000 transacties per seconde) beschikbaar maken voor Bitcoin (momenteel 7 TPS). Crypto experts zijn enthousiast over de mogelijkheden die dit met zich meebrengt: Bitcoin transacties sneller, schaalbaarder, functioneler en goedkoper maken.

Dat het vertrouwen groot is, blijkt uit het feit dat tijdens de presale al $31,2 miljoen opgehaald kon worden voor de nieuwe crypto. Niet zo gek, want volgens sommigen is $HYPER in potentie een top 50 altcoin en zijn x1000 stijgingen mogelijk tijdens fase 4 van het aanstaande altseason.

