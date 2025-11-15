Nieuwe on-chain data toont aan dat grote wallets meer altcoins aankopen, terwijl de Bitcoin dominantie vrijwel stabiel blijft rond de 60%. Dit is opmerkelijk, aangezien de dominantie van BTC doorgaans stijgt wanneer altcoins in waarde dalen. In de huidige marktsituatie gebeurt dat echter niet: de dominantie schommelt rond 59,94%, ondanks dat grote altcoins zoals Ethereum en Solana met 2% tot 5% zijn gedaald. Wat betekent dit voor de Bitcoin koers?

Bitcoin koers komt onder druk te staan door afwijkende dominantie

De grafiek van Bitcoin dominantie toont sinds september een daling vanaf een piek van ongeveer 63%. De candles vormen een dalend patroon dat lijkt op eerdere fases in 2019 en 2020. Toen ontstond later een sterke altcoin activiteit.

Deze dominantie beweegt nu langs de onderkant van dit patroon. Tegelijkertijd staat de totale marktkapitalisatie van altcoins, exclusief Bitcoin, rond de $1.260 miljard. Dat is hoger dan de dieptepunten van april, maar de cryptomarkt blijft kwetsbaar.

Normaliter leidt een daling van grote altcoins tot een duidelijke stijging van de dominantie. Dat gebeurt op dit moment niet. Volgens verschillende crypto-analisten wijst dit op twijfel of Bitcoin op korte termijn meer marktaandeel kan pakken.

Deze mismatch tussen dalende altcoins en een vlakke dominantie wordt gezien als een signaal dat er straks ruimte ontstaat voor een rotatie richting de altcoins.

#Altcoins The Bitcoin bounce will trigger the Altcoins rally Normally, Dominance ticks up whenever there's a massive sell-off, but the opposite is currently happening. pic.twitter.com/qY3uOn7YZk — Mikybull 🐂Crypto (@MikybullCrypto) November 14, 2025

Altcoins reageren anders terwijl de BTC prijs stabiel blijft

De BTC koers blijft wispelturig en zakte ook in de afgelopen 24 uur met bijna 4%. Ondertussen tonen handelspaar grafieken dat altcoins zoals FET en SOL iets sterker presteren ten opzichte van Bitcoin.

Deze actie komt vooral door whales die specifieke cryptotokens blijven kopen. De Altcoin Season Index staat nu op 26. Dit betekent dat het nog steeds Bitcoin Season is volgens deze tool, maar het betekent ook dat de altcoins niet volledig verzwakken.

Ook de eerdere technische signalen blijven relevant. In april ontstond er een Golden Cross tussen het 100-daags MA en het 200-daags MA. Dit patroon verscheen eerder vlak voor sterke altcoin rallies in 2021.

Daarnaast kunnen externe factoren, zoals de pro-crypto houding van president Trump en de Ethereum Fusaka upgrade in november, extra kapitaal richting de altcoins brengen.

Hoe een dominantie onder 60% de Bitcoin koers beïnvloedt

Analyse van de huidige grafiek toont dat een daling van de dominantie onder de 60%, richting 55%, belangrijk kan zijn voor altcoins. Dit niveau valt samen met eerdere periodes waarin Ethereum en Solana flink marktaandeel wonnen.

De bears wijzen op een sterke dollar en mogelijke vertraging tot begin 2026, maar het patroon laat zien dat de Bitcoin dominantie moeite heeft om omhoog te bewegen.

