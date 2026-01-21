Gemini AI ziet deze week als beslissend voor de crypto markt. Volgens het AI model staat de Bitcoin koers op het punt om door de zware weerstand rond $94.500 te breken. Als dat lukt, kan dit het begin zijn van een nieuwe Bitcoin rally richting $100.000 en mogelijk zelfs hoger. Die beweging zou niet op zichzelf staan. Ook de Ripple koers en Cardano koers zitten volgens de AI dicht bij een belangrijk kantelpunt.

Bitcoin koers staat onder spanning

Op de Bitcoin grafiek zie je weinig rust. De koers beweegt al dagen in een smalle zone. Dat lijkt saai, maar technisch is dit juist interessant. Gemini AI wijst op twee signalen die vaak voorafgaan aan grote bewegingen.

Ten eerste is er een golden cross. Dat betekent dat het kortere gemiddelde boven het langere gemiddelde is gekomen. In simpele woorden wordt het momentum op middellange termijn sterker. In eerdere cycli ging dit vaak vooraf aan een nieuwe fase in de crypto bull run. Daarnaast lijken de Bollinger Bands weer naar elkaar te lopen na de recente val. Dat laat zien dat de volatiliteit lager wordt.

Historisch volgt hier vaak een snelle en felle beweging op. De richting is nooit zeker, maar Gemini AI koppelt deze situatie aan een opwaartse structuur. Daardoor groeit de kans op een uitbraak omhoog. Ook de CEO van de UBS bank laat in een interview weten dat crypto de toekomst is.

Volgens de crypto voorspelling van Gemini AI is vooral deze week cruciaal. Een overtuigende doorbraak boven $94.500 kan de deur openen naar een veel hogere zone. Faalt die poging, dan blijft de markt nog even twijfelen.

Bitcoin rally bepaalt het tempo

Bitcoin blijft de leider. Dat zie je ook nu weer. Zolang de Bitcoin koers geen duidelijke keuze maakt, blijven veel altcoins achter. Beleggers wachten af. Maar zodra BTC uitbreekt, verandert het sentiment snel.

Op de grafiek zie je dat eerdere dalingen steeds hoger eindigen. Dat wijst op kopers die eerder instappen dan voorheen. Het gebied rond $90.000 speelt daarbij een belangrijke rol. Zolang dat niveau teruggewonnen wordt, blijft het grotere plaatje positief. Dit past ook bij de Bitcoin verwachting voor de lange termijn.

Gemini AI ziet deze fase niet als zwakte, maar als opbouw. Accumulatie dus. En dat past bij een markt die zich klaarmaakt voor een volgende stap in de crypto bull run.

Ripple koers nadert einde van consolidatie

Ook de Ripple koers staat op scherp. XRP zit al lange tijd in een brede consolidatie. Op de weekgrafiek zie je een lange periode van zijwaarts bewegen, gevolgd door een stevige uitbraak eerder dit jaar. Daarna zakte de koers terug, maar zonder het hele patroon kapot te maken.

Volgens Gemini AI is dit typisch gedrag voor een vervolg omhoog. De huidige koers beweegt boven oude weerstanden, die nu als steun dienen. Dat is technisch gezien een gezond teken.

Gemini AI ziet daarom ruimte voor een volgende beweging. Als de markt meewerkt, kan XRP volgens de AI uitbreken richting een nieuwe all-time high boven $3,84. Vooral als Bitcoin kracht laat zien, kan de Ripple koers snel volgen. Q1 van 2026 wordt daarbij gezien als een belangrijk moment. Het doorbreken van de ATH klopt ook volgens de XRP verwachting voor de lange termijn.

Cardano koers laat een paradox zien

De Cardano koers vertelt een ander verhaal. Op papier ziet alles er goed uit. Ook hier is sprake van een golden cross. Daarnaast heeft het netwerk een upgrade budget van ongeveer $70 miljoen goedgekeurd voor verdere ontwikkeling.

Toch daalt de koers. Op de grafiek zie je lagere toppen en weinig koopdruk. Dat voelt tegenstrijdig, maar het past bij eerdere cycli. Cardano beweegt vaak later dan de rest van de markt.

Volgens Gemini AI is dit geen zwakte van het project, maar een timing probleem. Zolang er nog geen echte rotatie naar altcoins is, blijft ADA achter. Pas als de Bitcoin rally echt loskomt, krijgt fundamenteel nieuws weer invloed op de Cardano koers.

Crypto AI ziet deze week als kantelpunt

Wat deze crypto voorspelling vooral bijzonder maakt, is de timing. Gemini AI kijkt niet naar maanden, maar naar dagen. Deze week kan volgens het model de richting bepalen voor de rest van 2026.

Breekt de Bitcoin koers overtuigend uit, dan ligt een vervolg omhoog voor XRP en Cardano voor de hand. Blijft die uitbraak uit, dan blijft de markt onrustig en onzeker. De spanning is duidelijk zichtbaar op alle grafieken.

